Esin Bahat çiğ köftecide mi çalışmış, hangi çiğ köftecide çalışmış?

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Manifest grubunun üyelerinden Esin Bahat, bu kez yıllar öncesine ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafla gündeme geldi. Fotoğraf üzerinden Esin Bahat’ın çiğ köftecide çalıştığı iddiaları konuşulurken, ünlü ismin hangi işletmede çalıştığı da araştırılıyor. Esin Bahat gerçekten çiğ köftecide çalıştı mı, söz konusu işletmenin adı belli mi? İşte Esin Bahat hakkında gündeme gelen iddiaların ayrıntıları.

MANİFEST'İN ESİN BAHAT'ININ 9 YIL ÖNCEKİ HALİ GÜNDEM OLDU! ÇİĞ KÖFTECİDE ÇALIŞTIĞI İDDİA EDİLDİ

Manifest grubunun üyelerinden Esin Bahat'ın yıllar öncesine ait olduğu öne sürülen bir fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. Bahat'ın yaklaşık 9 yıl önce bir çiğ köfte dükkânının önünde çekildiği belirtilen görüntüsü, ünlü ismin geçmişine ilişkin merakı artırdı. Fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından Esin Bahat'ın eski hali ile günümüzdeki görünümü karşılaştırılırken, çiğ köftecide çalıştığı yönündeki iddia da dikkat çekti.

ESİN BAHAT'IN ESKİ FOTOĞRAFI GÜNDEM OLDU

Manifest grubuyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Esin Bahat'ın geçmişine ilişkin bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüde, Bahat olduğu belirtilen genç bir kadının çiğ köfte dükkânının önünde poz verdiği görülüyor. Fotoğrafın yaklaşık 9 yıl önce çekildiği ve Bahat'ın o dönemde söz konusu işletmede çalıştığı öne sürüldü. Ancak fotoğrafın çekildiği tarih ve çalışma iddiası hakkında doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

ESKİ HALİYLE YENİ TARZI KARŞILAŞTIRILDI

Sosyal medyada yayılan fotoğrafın ardından Esin Bahat'ın geçmişteki görüntüsü ile günümüzdeki profesyonel çekimleri yan yana getirildi. Eski fotoğrafta siyah kıyafetleri ve deri ceketiyle görülen genç kadının, günümüzde sahne tarzını yansıtan kombinleriyle verdiği pozlar da paylaşımlarda yer aldı. İki görüntü arasındaki stil farkı, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

ESİN BAHAT'IN ÇİĞ KÖFTECİDE ÇALIŞTIĞI DOĞRU MU?

Esin Bahat'ın 9 yıl önce bir çiğ köfte dükkânında çalıştığı iddiası, fotoğrafın yayılmasıyla birlikte gündeme geldi. Ancak söz konusu görüntü, Bahat'ın o işletmede çalıştığını tek başına doğrulamıyor. Manifest üyesinin iddiaya ilişkin doğrulanmış bir açıklaması da bulunmuyor.

Müzik kariyerini Manifest grubuyla sürdüren Esin Bahat'ın geçmişine ilişkin paylaşım, sosyal medyada merak uyandırırken, fotoğrafın ortaya çıkışına dair ayrıntılar da araştırılmaya başlandı.