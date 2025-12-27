İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, işçileri taşıyan bir otobüsün yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu korkunç bir kaza meydana geldi. Peki, Esenyurt otobüs kazasında kaç kişi öldü? Esenyurt otobüs kazasında ölenler kim? Detaylar...

ESEN Y URT OTOBÜS KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı. Bu yazıda, kazanın detaylarını, ölen ve yaralanan kişileri, olayın nasıl geliştiğini ve ilgili bilgileri bulabilirsiniz.

ESENYURT OTOBÜS KAZASINDA ÖLENLER KİM?

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen korkunç kazada, hayatını kaybedenlerin kimlikleriyle ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak ilk bilgilere göre, ölenlerin tamamı kadın işçilerdi. Otobüs, işçileri taşıyan servis aracının şoförünün, yoğun yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Bu kazada, 4 kişi yaşamını yitirirken, kazadan sağ kurtulanlar arasında 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı.

Kazanın ardından yapılan açıklamalara göre, kazada ölenlerin kimliklerine dair çalışmalar devam ediyor. Ancak olayın şiddeti ve kazaya ilişkin alınan ilk bilgiler, hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun kadın işçiler olduğunu ortaya koyuyor. Kazada ağır yaralananların sağlık durumu da kritik olarak değerlendiriliyor.

ESENYURT'TA İŞÇİ SERVİSİ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan bu üzücü kazanın detayları ise oldukça ürkütücü. Kazanın yaşandığı yer, Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzeriydi. Olay sabah saatlerinde meydana geldi ve servis otobüsü, kadın işçileri evlerinden alıp çalıştıkları fabrikalara götürüyordu. Havanın yağışlı olduğu belirtilirken, otobüsün sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu araç yol kenarındaki uçuruma devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri hızla olay yerinde yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise araçtan sıkışan yolcuları kurtarma çalışmalarına başladı. İlk belirlemelere göre, kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. Yaralıların 3'ü ise ağır durumda.