Esed öldü mü? Esad yaşıyor mu, öldürüldü mü?

Dönemin Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın kardeşi olan Rıfat Esad, Hama'da gerçekleştirilen askeri operasyonun kilit isimleri arasında gösteriliyordu. Katliam sonrası uzun yıllar ülke dışında yaşayan Rıfat Esad'ın, özellikle İspanya, Fransa ve İsviçre'de ikamet ettiği biliniyordu. Hama'da yaşananlar, Suriye tarihinin en karanlık olaylarından biri olarak hafızalardaki yerini koruyor.

RIFAT ESAD ÖLDÜ MÜ?

Suriye tarihinin en karanlık dönemlerinin başrol oyuncularından biri olan ve kamuoyunda "Hama Kasabı" lakabıyla tanınan Rıfat Esad, sürgünde bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde 88 yaşında hayatını kaybetti. İngiliz haber ajansı Reuters'ın servis ettiği son dakika bilgisine göre, devrik lider Beşar Esad'ın amcası olan Rıfat Esad'ın ölümü, on binlerce mağdur ailenin adalet beklediği bir dönemde gerçekleşti.

İşte "Hama Kasabı"nın kanlı geçmişi, darbe girişimi ve firarla dolu yaşam öyküsü:

HAMA KATLİAMI: BİR ŞEHRİN YOK EDİLDİĞİ KANLI ŞUBAT

Suriye'nin Hama kenti, 2 Şubat 1982 tarihinde modern tarihin en büyük sivil katliamlarından birine tanıklık etti. Dönemin Devlet Başkanı Hafız Esad'ın talimatıyla başlatılan operasyonda, Müslüman Kardeşler'e karşı şehre giren ordunun en ön safında Rıfat Esad bulunuyordu. Savaş uçaklarının günlerce bombaladığı Hama'da, Rıfat Esad'ın komuta ettiği topçu birlikleri şehri harabeye çevirdi. Yaklaşık bir ay süren ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği bu vahşet, Rıfat Esad adının tarihe "Hama Kasabı" olarak geçmesine neden oldu.

DARBE GİRİŞİMİNDEN AVRUPA'DAKİ LÜKS SÜRGÜNE

Suriye ordusunda 1958 yılından itibaren yükselen ve tümgeneralliğe kadar ulaşan Rıfat Esad, 1984 yılında kendi kardeşi Hafız Esad'ı devirmek için başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Bu hamlesiyle iktidar kavgasını kaybeden Esad, Suriye'den ayrılarak 36 yıl boyunca Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde sürgün hayatı yaşadı. Avrupa'da yaşadığı süre boyunca "kara para aklama" ve "yolsuzluk" suçlamalarıyla yargı karşısına çıksa da, katliam suçlarından dolayı iade edilmedi.

SURİYE'YE DÖNÜŞ VE REJİM ÇÖKERKEN YENİDEN FİRAR

Rıfat Esad, 2021 yılında yeğeni Beşar Esad'ın onayıyla sürpriz bir şekilde Suriye'ye geri dönmüştü. Ancak ülkedeki huzuru uzun sürmedi. 8 Aralık 2024 tarihinde Şam rejiminin devrilmesiyle birlikte, yargılanma korkusu yaşayan "Hama Kasabı" önce Lübnan'a, ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine kaçtı. Dubai'deki son günlerini kaçak olarak geçiren Esad'ın ölümüyle birlikte, Hama Katliamı'nın en önemli faili hesap vermeden dünyadan ayrılmış oldu.

RIFAT ESAD'IN ÖLÜMÜNDEN SONRA SURİYE'DE SON DURUM

Esad ailesinin bir dönemine son veren bu ölüm, Suriye'deki geçiş hükümeti ve devrim sonrası süreçte sembolik bir önem taşıyor. Özellikle Hama halkı ve katliam mağdurları için Rıfat Esad'ın yargılanamadan ölmesi bir burukluk yaratsa da, bir devrin son kalıntılarının da silinmesi bölgede yakından takip ediliyor.