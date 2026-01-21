Televizyon dünyasının dev yapımları Survivor, O Ses Türkiye ve Yetenek Sizsiniz gibi projelerin mimarları arasında yer alan Esat Yontunç nerede çalışıyor ve ne iş yapıyor soruları sık sık gündeme geliyor. Peki, Esat Yontunç ve Acun Ilıcalı arkadaş mı, Esat Yontunç nerede çalışıyor, ne iş yapıyor?

ESAT YONTUNÇ VE ACUN ILICALI ARKADAŞ MI?

Türk televizyon tarihinin en başarılı iş ortaklıklarından birinin mimarı olan Esat Yontunç, hem profesyonel kariyeri hem de Acun Ilıcalı ile olan sarsılmaz dostluğuyla medya dünyasının en dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

İşte Esat Yontunç'un hayat hikayesi ve kariyer yolculuğuna dair merak edilenler:

EĞİTİM HAYATI VE ÇOCUKLUK YILLARINA DAYANAN DOSTLUK

1969 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Esat Yontunç, eğitim hayatına Moda Koleji'nde başlamış ve ardından İstanbul Üniversitesi'nden mezun olmuştur. Yontunç'un hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri, Acun Ilıcalı ile kurduğu çocukluk arkadaşlığıdır. Bu bağ öylesine güçlüdür ki, Acun Ilıcalı anne ve babasını kaybettiği trajik trafik kazasının ardından yaklaşık bir yıl boyunca Yontunç ailesinin evinde konaklamıştır. Bu zor günlerde başlayan dayanışma, yıllar sonra dev bir medya imparatorluğunun temellerini oluşturmuştur.

KAMERAMANLIKTAN MEDYA PATRONLUĞUNA UZANAN YOL

İş hayatına Acun Ilıcalı ile omuz omuza başlayan Esat Yontunç, Ilıcalı'yı Türkiye'ye tanıtan efsanevi "Acun Firarda" programında kameramanlık yaparak profesyonel kariyerine adım atmıştır. Sahadaki bu tecrübesi, ileride kuracakları Acun Medya şirketinin mutfağını iyi tanımasını sağlamıştır. İkili, sadece arkadaşlıklarını değil, vizyonlarını da birleştirerek medya sektöründe devrim yaratan projeleri hayata geçirmişlerdir.

ÖZEL HAYATI VE EVLİLİKLERİ

Esat Yontunç'un özel hayatı da medya tarafından yakından takip edilmiştir. 2008 yılında Sine İçli ile dünya evine giren Yontunç, 2010 yılında bu evliliği noktalamıştır. Bir dönem ünlü sunucu Burcu Esmersoy ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen başarılı yapımcı, modacı Hande Gülşen ile uzun süren birlikteliğini evlilikle taçlandırmıştır.

ACUN MEDYA'DAKİ STRATEJİK ROLÜ VE PROJELERİ

Bugün hem Acun Medya'nın ortağı hem de TV8 ekranlarının vazgeçilmez formatlarının yapımcısı olan Yontunç, Türkiye'nin en çok izlenen televizyon içeriklerinin arkasındaki "beyin takımı"nın başında yer alıyor. Genel Koordinatör ve Yapımcı kimliğiyle imza attığı başlıca projeler şunlardır:

Acun Firarda

Var Mısın Yok Musun

Fear Factor

Survivor

O Ses Türkiye

Yetenek Sizsiniz Türkiye

Rising Star Türkiye

O Ses Çocuklar

Ütopya

Sadece koordinasyon süreçleriyle yetinmeyen Yontunç, yapım ekibi ile yönetim arasındaki köprüyü kurarak projelerin yaratıcı stratejilerini belirlemekte ve global standartlarda televizyonculuk anlayışını sürdürmektedir.