Esat Yontunç kimdir? Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı?

Acun Ilıcalı'nın ortağı ve Acun Medya Genel Koordinatörü olarak görev yapan Esat Yontunç, hakkında çıkarılan yakalama kararı ile kamuoyunun gündemine geldi. Peki, Esat Yontunç kimdir? Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında neden yakalama kararı çıkarıldı? Detaylar...

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Televizyon ve medya sektöründe uzun yıllardır aktif olarak görev alan Esat Yontunç, Acun Medya bünyesinde Genel Koordinatör pozisyonunda çalışmalarını sürdürmektedir. 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğan Yontunç, medya kariyerini Acun Ilıcalı ile birlikte yürüttüğü projelerle şekillendirmiştir.

Eğitim hayatını Moda Koleji'nde tamamlayan Esat Yontunç, üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Akademik altyapısının ardından televizyon sektörüne yönelen Yontunç, 2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte hazırladığı Acun Firarda programı ile geniş kitleler tarafından tanınmaya başlamıştır. Program, 2006 yılına kadar yayın hayatını sürdürmüştür.

2004 yılından itibaren Acun Medya bünyesinde Genel Koordinatör olarak görev alan Esat Yontunç; Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, Var Mısın Yok Musun, Fear Factor, Rising Star Türkiye ve 3 Adam gibi çok sayıda popüler televizyon programının yapım sürecinde aktif sorumluluk üstlenmiştir. Ayrıca Survivor Yunanistan ve O Ses Yunanistan projelerinde de görev almıştır.

ACUN ILICALI'NIN ORTAĞI ESAT YONTUNÇ HAKKINDA NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI?

Acun Ilıcalı'nın ortağı ve Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilmiştir. Yakalama kararının, yürütülen bir soruşturma kapsamında alındığı belirtilmiştir.

Edinilen bilgilere göre yakalama kararı;

Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma,

Fuhuş ve fuhuşa aracılık etme

suçlamaları kapsamında verilmiştir.

Soruşturma süreci devam ederken, Esat Yontunç'un Survivor programı çekimleri nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde bulunduğu öğrenilmiştir. Yakalama kararının, ilgili soruşturma dosyası kapsamında çıkarıldığı bilgisi kamuoyuna yansımıştır.

ESAT YONTUNÇ KAÇ YAŞINDA?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 doğumludur.

ESAT YONTUNÇ NERELİ?

Esat Yontunç, İstanbul doğumludur. Doğum yeri ve eğitim hayatının büyük bir bölümü İstanbul'da geçmiştir.

ESAT YONTUNÇ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Esat Yontunç, Hande Gülşen ile evlidir. Çift, 2017 yılında evlenmiştir. Evliliğin ardından Hande Gülşen, Yontunç soyadını almıştır.

Hande Gülşen; ikiz kardeşi Duygu ile birlikte çalışan bir moda tasarımcısı ve girişimcidir. İkiz kardeşiyle birlikte kıyafet tasarlayan Gülşen'in, dünyaca ünlü yıldızları giydiren bir moda markası bulunmaktadır. İstanbul, Dubai ve Kuveyt arasında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Esat Yontunç ve Hande Gülşen çiftinin Estahan isimli bir çocukları bulunmaktadır. Çift, çocuklarını 2019 yılında kucaklarına almıştır.

ESAT YONTUNÇ SERVETİ NE KADAR?

Esat Yontunç'un servetine ilişkin kamuoyuna yansımış, doğrulanmış ve resmi bir rakam bulunmamaktadır. Mevcut bilgilerde Esat Yontunç'un servetinin ne kadar olduğuna dair herhangi bir sayısal veri yer almamaktadır.