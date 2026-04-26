Erzurumspor Bandırmaspor maçı hangi kanalda, Erzurumspor Bandırmaspor nereden CANLI izlenir?

Erzurumspor - Bandırmaspor maçı canlı yayın seçenekleri taraftarlar tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 16:00'da start alan müsabaka, TRT Spor ekranlarından konferans yayınla, beIN Sports 2 ve beIN Connect platformlarından ise naklen yayınlanıyor. Karşılaşmayı televizyondan şifresiz takip etmek isteyen sporseverler TRT Spor kanalını tercih edebilirken, internet üzerinden kesintisiz izlemek isteyenler için dijital yayın alternatifleri de hazır durumda. Dadaşlar diyarı Erzurum'daki bu kritik puan mücadelesine dair son dakika haberleri ve ilk 11'ler haberimizin devamında yer alıyor.

ERZURUMSPOR FK - BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig'de play-off yarışının en kritik randevularından biri Erzurum'da sahne alıyor. Erzurumspor FK, kendi sahasında ligin güçlü ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'u konuk ediyor. 26 Nisan 2026 Pazar günü oynanan bu zorlu karşılaşma, saat 16:00 itibarıyla başladı. Her iki takımın da Süper Lig yolunda kritik puanlar hedeflediği bu müsabaka, futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

CANLI İZLE: ERZURUMSPOR - BANDIRMASPOR YAYIN KANALLARI

Kazım Karabekir Stadyumu'ndaki bu heyecan dolu maçı izlemek isteyen taraftarlar için iki ana yayıncı kuruluş hizmet veriyor. İşte mücadelenin ekranlara geleceği kanallar:

• TRT Spor: Şifresiz ve konferans yayın formatıyla tüm sahalardaki önemli anları anlık olarak aktarıyor.

• Bein Sports 2: Karşılaşmayı naklen, şifreli ve yüksek çözünürlüklü olarak izleyiciyle buluşturuyor.

TRT SPOR ŞİFRESİZ İZLEME VE FREKANS BİLGİLERİ

Erzurumspor - Bandırmaspor mücadelesini herhangi bir abonelik ücreti ödemeden izlemek isteyen sporseverler için TRT Spor, şu platformlarda yer alıyor:

• Digiturk: 86. Kanal

• D-Smart: 86. Kanal

• Tivibu: 85. Kanal

• Kablo TV: 133. Kanal

• Turkcell TV+: 70. Kanal

• Türksat Uydu: Şifresiz HD yayın üzerinden internet ve uydu aracılığıyla erişim sağlanabilir.

BEIN SPORTS 2 YAYIN VE PLATFORM DETAYLARI

Mücadeleyi maçın başından sonuna kadar kesintisiz ve tek maç odaklı takip etmek isteyenler, Bein Sports 2 kanalını tercih edebilirler. Kanalın platformlardaki numaraları şöyledir:

• Digiturk: 78. Kanal

• Kablo TV: 233. Kanal Ayrıca internet üzerinden beIN Connect uygulamasıyla akıllı telefon, tablet veya bilgisayarınızdan maçı yüksek görüntü kalitesiyle izleyebilirsiniz.

ERZURUM KAZIM KARABEKİR STADYUMU’NDA PUAN SAVAŞI

Erzurum'un ev sahipliği yaptığı bu dev buluşma, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Trendyol 1. Lig Konferans Yayın kuşağının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Saat 16:00'da ilk düdüğün çalmasıyla başlayan maçta, ev sahibi Erzurumspor FK taraftar desteğiyle galibiyete uzanmak istiyor. Play-off hattındaki yerini korumaya çalışan Bandırmaspor ise bu zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor. Maçın anlık skorunu ve tüm sıcak gelişmeleri yayınlarımızdan takip edebilirsiniz.