Erzurum okullar tatil mi, 27 Şubat Cuma Erzurum'da okul yok mu (ERZURUM VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

27 Şubat Cuma günü Erzurum'da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkisini artırması beklenirken, gözler Erzurum Valiliği'nden gelecek kar tatili açıklamasına çevrildi. "Erzurum okullar tatil mi?" ve " Erzurum'da bugün okul yok mu?" aramaları hız kazanırken, resmi açıklamalar kamuoyu tarafından yakından izleniyor.

ERZURUM'DA SİBİRYA SOĞUKLARI VE KAR YAĞIŞI: 27 ŞUBAT RAPORU

Erzurum genelinde 27 Şubat 2026 Cuma günü kış mevsiminin en sert etkileri hissedilmeye devam ediyor. Şehir genelinde etkili olan kar yağışına dondurucu soğuklar eşlik ederken, termometreler gün boyu sıfırın altındaki değerlerden kurtulamayacak.

HAVA DURUMU DETAYLARI

Cuma günü Erzurum merkez ve çevre ilçelerde gökyüzü tamamen kapalı olacak ve kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek.

• Hava Durumu: Gündüz kar yağışlı, gece ise çok bulutlu ve dondurucu bir hava hakim olacak.

• Sıcaklık: Günün en yüksek sıcaklığı -4°C olarak ölçülürken, gece saatlerinde dondurucu Sibirya soğuklarıyla birlikte termometreler -11°C seviyelerine kadar gerileyecek.

• Yağış İhtimali: Gün genelinde kar yağışı olasılığı %60 civarında seyredecek.

• Rüzgar: Batı-kuzeybatı yönünden saatte 7 mph hızla esecek sert rüzgar, hissedilen sıcaklığı yer yer -15°C seviyelerine kadar düşürecek.

• Nem Oranı: Nem oranı gün boyu %82 seviyelerinde seyrederek soğuğun etkisini artıracak.

KRİTİK UYARILAR VE ÖNLEMLER

• Kuvvetli Buzlanma ve Don: Sıcaklığın gün boyu sıfırın altında kalacak olması nedeniyle yollarda, kaldırımlarda ve bina çatılarında aşırı buzlanma riski bulunmaktadır. Sürücülerin ve yayaların ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı azami dikkat göstermesi gerekmektedir.

• Ulaşımda Aksamalar: Erzurum'u çevre illere bağlayan yüksek rakımlı geçitlerde (özellikle Kop ve Erzurum-Erzincan karayolu) yoğun kar ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Araçlarda kış ekipmanı bulundurulması zorunludur.

• Çığ Riski: Mevcut kar tabakasının üzerine eklenen taze kar yağışı nedeniyle, dik yamaçlı bölgelerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Dağlık alanlarda bulunan vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması hayati önem taşımaktadır.

ERZURUM OKULLAR TATİL Mİ?

Erzurum Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İlimizde etkili olan kar yağışının devam etmesi, soğuk hava sebebiyle yollarda don ve buzlanma oluşması nedeniyle cuma günü, Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerimizde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum."

İspir, Çat, Hınıs, Narman, Karayazı ve Pazaryolu kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda ise ilçelerde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca bu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacak.