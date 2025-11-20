Haberler

Erzurum'da 500 mezar neden kazıldı? İşte nedeni!

Güncelleme:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, dondurucu soğuklar öncesi kış hazırlıklarını tamamladı. Kış öncesi 500 mezar kazıldı. İşte nedeni...

Erzurum'da 500 mezar neden kazıldı? Hava sıcaklığın sıfırın altına düştüğü kentte, Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, toprak donmadan mezar kazma işlemlerini bitirdi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 25 dereceye düştüğü, toprağın donduğu Erzurum'da, dondurucu soğuklar öncesi 500 mezar kazılıp, hazır hale getirildi.

İş makineleri ile kazılan mezarlar, şubede görevli işçiler tarafından kazma ve küreklerle usulüne uygun hale getirildi. Böylece kara kış öncesi 500 mezar kazılmış oldu.

Asri Mezarlık'ta belediye tarafından tahsis edilen ve yürüme yolları yapılan alanda mezarları kazma ve küreklerle düzenleyen işçilerden Köksal Çalışkan "Kışın şartlar ağır olduğu için toprak donuyor. Kış aylarında iş makineleri bile toprağı kazmakta zorlanıyor. Onun için biz de kış öncesi mezarları hazırlıyoruz. Her yıl 500-600 mezarı kazarak hazır hale getiriyoruz. Bu kış sezonu için 500 mezar kazımını tamamladık" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise "Ocak, şubat ve mart aylarında donan toprak taş gibi oluyor. Palandöken Dağları'nın eteğinde olan mezarlığa kışın bir metreye yakın kar yağıyor. Mezarı ancak kompresör yardımı ile kazdırabiliyoruz. Bu sıkıntıların yaşanmaması için sonbaharda belli bir hazırlık yaparak, ekiplerimize mezar kazdırıyoruz" diye konuştu.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
