Erzincan okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Erzincan'da okul yok mu (ERZİNCAN VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler ve veliler, "Erzincan okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Erzincan'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. Erzincan Valiliği'nden yapılacak kar tatili açıklaması yakından takip edilirken, gözler resmi duyurulara çevrildi.

"Erzincan okullar tatil mi?" sorusu, 3 Şubat Salı günü için kent genelinde gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski sonrası Erzincan Valiliği'nin kar tatili kararı alıp almayacağı merak edilirken, öğrenciler ve veliler son dakika açıklamalarını araştırıyor.

ERZİNCAN HAVA DURUMU
ERZİNCAN

3 Şubat Salı Erzincan'da Salı günü kar sağanakları bekleniyor. Hava sıcaklığı en yüksek 1°C, gece ise -8°C olarak ölçülecek.

4 Şubat Çarşamba Yağışın kesilmesiyle birlikte Çarşamba günü hava parçalı güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı -3°C'ye gerilerken, gece dondurucu bir ayazla -9°C'ye düşecek.

5 Şubat Perşembe Erzincan genelinde Perşembe günü güneşli ancak soğuk bir hava hakim. Sıcaklık gündüz -2°C, gece ise -9°C civarında seyredecek.

6 Şubat Cuma Cuma günü gökyüzü parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıkların gündüz 0°C, gece ise -8°C dolaylarında olması öngörülüyor.

ERZİNCAN OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

