Ertuğrul Özkök kimdir, Ertuğrul Özkök kaç yaşında, hangi kanalda çalışıyor?

Uzun yıllar Türk medyasında üst düzey görevlerde bulunan gazeteci ve yazar Ertuğrul Özkök, son gelişmelerin ardından yeniden kamuoyunun gündemine oturdu. İzmir doğumlu olan deneyimli gazetecinin yaşı, kariyeri ve hangi medya kuruluşunda görev yaptığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Ertuğrul Özkök kimdir, kaç yaşındadır ve hangi kanalda çalışıyor? İşte Ertuğrul Özkök'ün yaşamı ve meslek hayatına ilişkin öne çıkan bilgiler.

ERTUĞRUL ÖZKÖK KİMDİR?

Ertuğrul Özkök, 1947 yılında İzmir'de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksekokulu'nda tamamladı.

Gazetecilik kariyerine 1970'li yıllarda başlayan Özkök, meslek hayatı boyunca muhabirlik, yöneticilik, köşe yazarlığı ve genel yayın yönetmenliği gibi birçok önemli görev üstlendi. Uzun yıllar boyunca Türk basınının en etkili isimlerinden biri olarak gösterildi.

ERTUĞRUL ÖZKÖK KAÇ YAŞINDA?

1947 doğumlu olan Ertuğrul Özkök, 2026 yılı itibarıyla 79 yaşındadır. Gazetecilik mesleğini aktif olarak sürdüren Özkök, köşe yazıları ve dijital yayınlardaki yorumlarıyla gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmaya devam etmektedir.

GAZETECİLİK KARİYERİ

Ertuğrul Özkök, kariyeri boyunca Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşlarında görev yaptı. Özellikle uzun yıllar görev yaptığı Hürriyet Gazetesi'nde hem köşe yazarlığı hem de genel yayın yönetmenliği görevini üstlenerek Türk basınında önemli bir iz bıraktı.

Yönetici kimliğinin yanı sıra kaleme aldığı köşe yazılarıyla siyaset, ekonomi, kültür-sanat ve toplumsal gelişmelere ilişkin değerlendirmeleriyle geniş bir okuyucu kitlesine ulaştı.

ERTUĞRUL ÖZKÖK HANGİ KANALDA ÇALIŞIYOR?

Ertuğrul Özkök, herhangi bir televizyon kanalında sürekli kadrolu olarak görev yapmamaktadır. Gazetecilik faaliyetlerini ağırlıklı olarak dijital medya platformları ve internet yayınları üzerinden sürdürmektedir.

Bunun yanı sıra zaman zaman farklı televizyon kanallarında yayınlanan haber ve tartışma programlarına konuk olarak katılmakta, güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmaktadır. Ayrıca çeşitli dijital yayın platformlarında video içerikleri ve köşe yazılarıyla okuyucularıyla buluşmaktadır.

YAZARLIK VE KİTAPLARI

Gazetecilik kariyerinin yanında birçok kitaba da imza atan Ertuğrul Özkök, medya, siyaset, toplum ve yaşam üzerine kaleme aldığı eserlerle dikkat çekmektedir. Yazılarında güncel olayların yanı sıra seyahat, gastronomi, kültür ve sanat gibi farklı konulara da yer vermektedir.

ERTUĞRUL ÖZKÖK'ÜN ÖZEL HAYATI

Ertuğrul Özkök, uzun yıllardır gazetecilik mesleğinin içinde yer alan deneyimli isimlerden biridir. Meslek yaşamı boyunca ulusal ve uluslararası birçok gelişmeyi yakından takip eden Özkök, yazıları ve yorumlarıyla kamuoyunda sıkça gündem oluşturan gazeteciler arasında gösterilmektedir.

Günümüzde de dijital medya aracılığıyla yayınlarına devam eden Ertuğrul Özkök, Türkiye'nin medya dünyasında en bilinen gazetecilerinden biri olmayı sürdürmektedir.