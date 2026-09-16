Ertuğrul Doğan kimdir, ne iş yapıyor? Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan kaç yaşında, nereli, eşi kim?

Trabzon spor Başkanı Ertuğrul Doğan, futbol gündeminin yanı sıra iş hayatı ve kişisel yaşamıyla da araştırılıyor. Doğan hakkında en çok merak edilenler arasında kariyeri, yaşı, memleketi ve eşiyle ilgili bilgiler yer alıyor. Peki, Ertuğrul Doğan kimdir, ne iş yapıyor? Trabzon spor Başkanı Ertuğrul Doğan kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar haberimizde.

TRABZONSPOR BAŞKANI ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan, 30 Ocak 1977 tarihinde Trabzon'da doğan iş insanı ve spor yöneticisidir. Eğitim hayatını Trabzon'da sürdüren Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

İş hayatına akaryakıt sektöründe başlayan Doğan, daha sonra gayrimenkul ve enerji sektörlerinde faaliyet gösterdi. 2014 yılında enerji sektörüne yönelen Doğan, Oltan & Köleoğlu Enerji'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Trabzonspor'un resmi biyografi sayfasında da Doğan'ın 2000 yılında Doğan Akaryakıt ile iş hayatına başladığı ve daha sonra enerji sektöründe görev aldığı belirtiliyor.

Doğan'ın Trabzonspor'daki yöneticilik süreci ise 2018 yılında başladı. 2023 yılında kulüp başkanı seçilen Doğan, günümüzde de Trabzonspor başkanlığı görevini sürdürüyor.

ERTUĞRUL DOĞAN NE İŞ YAPIYOR?

Ertuğrul Doğan, iş hayatını ağırlıklı olarak enerji, akaryakıt ve gayrimenkul alanlarında sürdürdü. 2000 yılında madeni yağ ve akaryakıt sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Doğan, ilerleyen dönemde farklı sektörlerde yatırımlar gerçekleştirdi.

2014 yılında enerji sektörüne adım atan Doğan, Oltan & Köleoğlu Enerji'nin yönetim kurulu başkanı oldu. Trabzonspor'un resmi kaynaklarında ayrıca Doğan'ın Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir dönem başkan yardımcılığı yaptığı ve farklı kuruluşlarda yönetim görevleri üstlendiği bilgisi yer alıyor.

ERTUĞRUL DOĞAN KAÇ YAŞINDA?

Ertuğrul Doğan, 30 Ocak 1977 doğumludur. 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 49 yaşındadır.

ERTUĞRUL DOĞAN NERELİ?

Ertuğrul Doğan Trabzonludur. 30 Ocak 1977'de Trabzon'da doğan Doğan, ilk, ortaokul ve lise eğitimini de Trabzon'da tamamladı. Üniversite eğitimini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamladı.

Doğan'ın Trabzonspor ile yöneticilik geçmişi de 2018 yılında başladı. Kulübün güncel yönetim sayfasında Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Başkanı olarak yer alıyor.

ERTUĞRUL DOĞAN EŞİ KİM?

Ertuğrul Doğan, Trabzon Ticaret Odası'nın eski başkanlarından Şükrü Güngör Köleoğlu'nun kızı Güneş Köleoğlu ile evlidir. Doğan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu Trabzonspor'un resmi biyografisinde de belirtiliyor.