Ersin Destanoğlu kimdir? Al Jazira'da oynayan kaleci milli takım kadrosunda

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Sergen Yalçın, UEFA Uluslar A Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynanacak maçlar için 26 kişilik aday kadroyu 6 Kasım 2026'da açıkladı. Listede dört kaleci var: Uğurcan Çakır, Berke Özer, Serhat Öztaşdelen ve Ersin Destanoğlu.

Bu dört isimden biri Süper Lig'de oynamıyor. Temmuzda Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu, sezonu Birleşik Arap Emirlikleri'nde geçiriyor. Kadroyu TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde açıklayan Yalçın ise kaleciye Beşiktaş'ta ilk forma şansını veren teknik direktördü.

ERSİN DESTANOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Ersin Destanoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira'da oynuyor. Abu Dabi kulübü, kaleciyle sözleşme imzaladığını 12 Temmuz 2026'da sosyal medya hesabından duyurdu.

Bu transferle Ersin, çocuk yaşta girdiği Beşiktaş'tan ayrılmış oldu.

ERSİN DESTANOĞLU KİMDİR?

Ersin Destanoğlu, 1,95 boyunda bir kaleci. Futbola Bayrampaşaspor'da başladı; Fulya'da Beşiktaş'a karşı oynadığı bir maçtaki performansı onu siyah-beyazlıların altyapısına götürdü.

Beşiktaş U19 takımıyla 2017-18 sezonunda TFF U19 Ligi'ni kazandı. Süper Lig'deki ilk maçına 13 Haziran 2020'de çıktı, takımın başında o sırada Sergen Yalçın vardı. Ekim 2022'de kulübüyle dört yıllık yeni sözleşme imzaladı. A takımda yedi sezon forma giydi; Beşiktaş'taki son sezonunda 32 resmi maçta kaleyi korudu.

ERSİN DESTANOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Ersin Destanoğlu 1 Ocak 2001'de doğdu, 25 yaşında.

ERSİN DESTANOĞLU NERELİ?

Ersin Destanoğlu İstanbul doğumlu. Genç milli takımlarda 16 yaş altından 21 yaş altına kadar her kategoride Türkiye'yi temsil etti ve bu takımlarla toplam 21 maça çıktı.

ERSİN DESTANOĞLU BEŞİKTAŞ'TA HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ta bir Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve iki Süper Kupa kazandı.

ERSİN DESTANOĞLU EVLİ Mİ?

Ersin Destanoğlu evli. Al Jazira'ya imza attıktan birkaç hafta sonra, Ağustos 2026'da Neşe Sevdik Kurtoviç ile evlendi.