Erol Köse Kürt mü, Kürtçe biliyor mu? Erol Köse aslen nereli, kızlarının ismi nedir?

Erol Köse'nin kökeni, dili ve özel yaşamıyla ilgili bilgiler merak uyandırıyor. Hayranları ve sosyal medya kullanıcıları, Köse'nin Kürt olup olmadığını, Kürtçe bilip bilmediğini ve kızlarının isimlerini araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EROL KÖSE KÜRT MÜ?

Erol Köse'nin etnik kökeniyle ilgili kamuoyunda doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle Kürt olup olmadığı kesin olarak bilinmemektedir.

EROL KÖSE KÜRTÇE BİLİYOR MU?

Kamuya açık kaynaklarda Erol Köse'nin Kürtçe bildiğine dair bir bilgi yoktur.

EROL KÖSE'NİN KIZLARININ İSMİ NEDİR?

Erol Köse'nin kızının ismi Dijan Nazlan Köse'dir. 1992 doğumlu olan Dijan Köse, Erol Köse'nin Ajlan Köse ile olan evliliğinden dünyaya gelmiştir. Dijan Köse, son dönemde köpeğiyle ilgili sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmiştir.

EROL KÖSE KİMDİR?

1965 doğumlu Erol Köse, Türkiye'nin tanınmış müzik yapımcılarından biridir. Müzik hayatına "Komedi Dans Üçlüsü" adlı grupla başladı. Daha sonra Deniz Arcak ve dönemin ünlü sanatçıları Tarkan, Gülşen ve Sertab Erener ile projeler yürüttü. Genç sanatçılar için albüm prodüksiyonları yaptı ve müzik sektörüne önemli katkılarda bulundu. Ayrıca doktor unvanına sahipti.

EROL KÖSE NEDEN ÖLDÜ?

Erol Köse, İstanbul'daki Ağaoğlu 1453 Projesi'ndeki evinin 16. katından düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili intihar şüphesi üzerinde durulmakta ve polis soruşturması devam etmektedir.