Erol Köse'nin eşi kimdir? Erol Köse'nin eski eşi Fulden Köse kimdir?

EROL KÖSE'NİN EŞİ KİMDİR?

Ünlü yapımcı Erol Köse, medya dünyasında uzun yıllardır dikkat çeken isimlerden biri olarak bilinir. Özellikle televizyon programları ve yapımcılık alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettiren Erol Köse'nin özel hayatı da magazin gündeminde sıkça yer almıştır.

Köse'nin eşi olarak bilinen isim Fulden Köse'dir. Fulden Köse, Türkçe öğretmeni olarak profesyonel yaşamını sürdürürken, Erol Köse ile olan evliliği nedeniyle medyanın odak noktası haline gelmiştir. Çiftin evliliği kısa süreli ve oldukça çalkantılı bir süreç yaşamıştır.

EROL KÖSE'NİN ESKİ EŞİ FULDEN KÖSE KİMDİR?

Fulden Köse, eğitimci kimliği ile tanınmakta ve özellikle öğretmenlik mesleğiyle toplumda saygın bir konuma sahiptir. Ancak, kamuoyunda asıl tanınması Erol Köse ile yaşadığı evlilik süreci ve sonrasındaki boşanma davasıyla olmuştur.

Boşanma süreci, yalnızca kişisel bir anlaşmazlık değil, aynı zamanda şiddet ve psikolojik travma iddiaları ile de gündeme gelmiştir. Fulden Köse, dilekçesinde evliliği boyunca yaşadığı sistematik şiddet ve geçimsizlik nedeniyle boşanma talebinde bulunmuştur.