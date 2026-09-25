Erkan Kilimci kimdir? Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci kaç yaşında, nereli, eşi kim?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 21 şüpheliden 19'u tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Tera Holding CEO'su ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci de yer aldı. Gelişmenin ardından Erkan Kilimci'nin hayatı, eğitim geçmişi ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Erkan Kilimci kimdir? Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKAN YARDIMCISI ERKAN KİLİMCİ KİMDİR?

Erkan Kilimci, bankacılık ve sermaye piyasası alanında farklı görevlerde bulunan ve geçmişte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevini yürüten isimdir. 1976 yılında doğan Kilimci, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu.

Kilimci, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Muhasebe/Finansman tezsiz yüksek lisans programını tamamladı. Çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu'nda başlayan Kilimci, daha sonra banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevlerde bulundu.

Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan Kilimci, 17 Haziran 2013 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atandı.

Kilimci, 12 Mayıs 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. TCMB'nin resmi kayıtlarında Kilimci'nin Başkan Yardımcılığı görevinden 28 Ağustos 2018 tarihinde ayrıldığı belirtiliyor.

Dolayısıyla Erkan Kilimci, günümüzde Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak görev yapan bir isim değildir. Güncel gelişmede ise Tera Holding CEO'su ve eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı sıfatıyla soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almasıyla gündeme geldi.

ERKAN KİLİMCİ KAÇ YAŞINDA?

Erkan Kilimci 1976 yılında doğdu. 2026 yılı itibarıyla doğum gününün geçip geçmediğine bağlı olarak 49 veya 50 yaşındadır.

ERKAN KİLİMCİ NERELİ?

Erkan Kilimci 1976 yılında doğdu. Eğitim hayatının ardından çalışma hayatına Pamukbank Teftiş Kurulu'nda başlayan Kilimci, banka ve sermaye piyasası kurumlarında çeşitli görevler üstlendi.

ERKAN KİLİMCİ KARİYERİ

Kilimci'nin kariyerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki görevleri de önemli bir yer tuttu. 17 Haziran 2013 tarihinde Piyasalar Genel Müdürlüğü görevine atanan Kilimci, 12 Mayıs 2016 tarihinde Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

TCMB'nin 2018 yılı faaliyet raporunda, Erkan Kilimci'nin 28 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldığı bilgisi yer aldı.

Erkan Kilimci, güncel olarak eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak anılmaktadır. Son gelişmede ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 21 şüpheli arasında yer aldı. Şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama kararı verilirken, Kilimci de tutuklanan isimler arasında bulundu.