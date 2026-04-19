Erhan Baydur kimdir, neden görevden alındı? Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur kaç yaşında, nereli?

Son günlerde Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur hakkında gündeme gelen görev değişikliği, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Peki, Erhan Baydur kimdir? Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

KAHRAMANMARAŞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ERHAN BAYDUR KİMDİR?

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Türkiye’de eğitim alanında uzun yıllardır farklı kademelerde görev yapmış bir eğitim yöneticisidir. 1979 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde dünyaya gelen Baydur, ilk öğrenimini doğduğu ilçede tamamlamış, ortaokul ve lise eğitimini ise Antalya’da sürdürmüştür.

2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Erhan Baydur, aynı yıl Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim kariyerine başlamıştır. Kamu eğitim sisteminde edindiği deneyimlerle öğretmenlikten yöneticiliğe uzanan geniş bir görev yelpazesinde bulunmuştur.

2003-2021 yılları arasında öğretmenlik, müdür yardımcılığı, kurucu müdürlük ve öğretmenevi müdürlüğü gibi çeşitli görevlerde bulunan Baydur, özellikle eğitim yönetimi ve kurumsal okul organizasyonu alanlarında sorumluluk üstlenmiştir. Eğitim yönetimi tecrübesi, ilerleyen yıllarda il düzeyindeki yöneticilik görevlerine taşınmıştır.

ERHAN BAYDUR KAÇ YAŞINDA?

1979 doğumlu olan Erhan Baydur, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

ERHAN BAYDUR NERELİ?

Erhan Baydur, Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğmuştur. İlk öğrenimini de burada tamamlayan Baydur, eğitim hayatının sonraki aşamalarını Antalya merkezde sürdürmüştür.

ERHAN BAYDUR NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin idari soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi için Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur'un görevden alındığını bildirdi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 15 Nisan'da Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda yaşanan saldırıya ilişkin sürecin Bakanlıkça yakından takip edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alınmıştır. Konu, tüm yönleriyle titizlik ve hassasiyetle ele alınmakta olup, sürece yönelik gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."