Ergin Ataman kimdir, Ergin Ataman hangi takımı çalıştırıyor, Panathinaikos’tan kovuldu mu, Ergin Ataman hem kulüp hem milli takım mı çalıştırıyor?

Basketbol dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Ergin Ataman yeniden gündemde. "Ergin Ataman kimdir?", "Hangi takımı çalıştırıyor?", " Panathinaikos'tan kovuldu mu?" ve "Hem kulüp hem de milli takım antrenörlüğü yapıyor mu?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Ergin Ataman'ın kariyeri, görevleri ve son gelişmelere dair merak edilen tüm ayrıntılar.

ERGİN ATAMAN KİMDİR?

Türk basketbol tarihinin en başarılı antrenörleri arasında gösterilen Ergin Ataman, hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kazandığı şampiyonluklarla adından söz ettiren deneyimli bir başantrenördür. Son günlerde "Ergin Ataman Panathinaikos'tan ayrıldı mı?", "Ergin Ataman hangi takımı çalıştırıyor?" ve "Milli takım görevine devam ediyor mu?" soruları basketbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

ERGİN ATAMAN'IN HAYATI VE KARİYERİ

7 Ocak 1966 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ergin Ataman, ilk ve orta öğrenimini İtalyan Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Basketbola Eczacıbaşı altyapısında oyuncu olarak başlayan Ataman, daha sonra Yeşilyurt forması da giydi.

Antrenörlük kariyerine Eczacıbaşı altyapısında başlayan deneyimli çalıştırıcı, ardından Efes Pilsen altyapısında görev aldı. Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen, Beşiktaş, Galatasaray ve Ülkerspor gibi Türkiye'nin önemli kulüplerinde görev yapan Ataman, İtalya'da Montepaschi Siena ve Climamio Bologna'yı da çalıştırdı.

AVRUPA'DA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATTI

Ergin Ataman kariyeri boyunca Avrupa basketbolunda önemli başarılara ulaştı. Montepaschi Siena ile Saporta Kupası'nı kazanırken, Beşiktaş'a kulüp tarihinin ilk Avrupa kupasını kazandırdı. Galatasaray ile ULEB EuroCup şampiyonluğu yaşayan deneyimli antrenör, Anadolu Efes'i ise EuroLeague'de iki kez zirveye taşıyarak Avrupa basketbol tarihine geçti.

ERGİN ATAMAN HANGİ TAKIMI ÇALIŞTIRIYOR?

Ergin Ataman, Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Panathinaikos'un başantrenörlüğünü yürüttü ve takımıyla önemli başarılara imza attı. Bununla birlikte deneyimli çalıştırıcı, yeniden Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörlüğünü de üstlenerek hem kulüp hem de milli takım görevlerini birlikte sürdürmeye devam ediyor.

PANATHINAIKOS'TAN AYRILDI MI?

Ergin Ataman' Panathinaikos'tan ayrıldı. Deneyimli başantrenörün, "Kelimelerle ifade edilemeyecek sayısız harika anı ve duyguyla ayrılıyorum." ifadelerini kullanması dikkat çekti.

TÜRKİYE A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'NIN BAŞANTRENÖRÜ

Ergin Ataman, Türkiye A Milli Basketbol Takımı'nın başantrenörü olarak görevini sürdürüyor.