Eren Kaşıkçı neden öldü? MasterChef Kızıl Sakal Eren Kaşıkçı ölüm nedeni ne, hasta mıydı, hastalığı ne?

Masterchef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmesi sevenlerini yasa boğdu. Kilyos'taki evinde ölü bulunan Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, olayla ilgili adli süreç devam ediyor. İş ortağı Mikail Malkoçoğlu ise sağlık ekiplerinin ilk izlenimine ilişkin açıklamada bulundu. Peki, Eren Kaşıkçı neden öldü?, MasterChef Kızıl Sakal Eren Kaşıkçı ölüm nedeni ne?, Eren Kaşıkçı hasta mıydı hastalığı ne? İşte kamuoyuna yansıyan resmi bilgiler...

EREN KAŞIKÇI NEDEN ÖLDÜ?

MasterChef Türkiye şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği haberi, ailesinin bir süre kendisinden haber alamaması üzerine ortaya çıktı. Yakınlarının ihbarı sonrası Kilyos'taki evine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Eve ulaşan ekipler, ünlü şefin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ölümün tüm yönleriyle araştırılması amacıyla soruşturma başlatıldı.

Şu ana kadar Eren Kaşıkçı'nın kesin ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı. Yetkililer tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adli tıp incelemesi devam ederken, kesin ölüm nedeni hazırlanacak adli tıp raporunun ardından netlik kazanacak.

Bu nedenle resmi makamlar tarafından doğrulanmayan herhangi bir iddia veya değerlendirme bulunmuyor.

MASTERCHEF KIZIL SAKAL EREN KAŞIKÇI ÖLÜM NEDENİ NE?

Eren Kaşıkçı'nın ölümünün ardından kamuoyunda en çok merak edilen konuların başında ölüm nedeni geldi.

Kendisinden haber alınamaması üzerine yetkililere ilk ihbarda bulunan iş ortağı Mikail Malkoçoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada kesin sonucun henüz belli olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Biz de adli tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği yönünde."

Malkoçoğlu'nun açıklamasında da vurguladığı gibi bu değerlendirme, yalnızca sağlık ekiplerinin ilk izlenimini yansıtıyor. Kesin ölüm nedeni ise adli tıp raporunun tamamlanmasının ardından resmi olarak açıklanacak.

Olayın şüpheli ölüm kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

EREN KAŞIKÇI HASTA MIYDI, HASTALIĞI NE?

Eren Kaşıkçı'nın sağlık durumuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.

Bugüne kadar Kaşıkçı'nın bilinen bir hastalığı olduğuna dair ailesi, yakın çevresi ya da resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Eren Kaşıkçı hasta mıydı, hastalığı ne? sorusuna ilişkin doğrulanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor. Ölüm nedenine ilişkin süreç ise adli tıp incelemesinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ünlü şefin vefatı sonrası başlatılan adli süreç devam ederken, soruşturmanın sonucunda hazırlanacak adli tıp raporu ölüm nedenine ilişkin kesin bilgiyi ortaya koyacak.

Resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar dışında konuya ilişkin herhangi bir neden doğrulanmış değil.

SON GÜNLERİNDE YENİ YATIRIMLAR İÇİN ÇALIŞIYORDU

Eren Kaşıkçı'nın yaşamını yitirmeden önce işlerine yoğun şekilde devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Kaşıkçı, Kadıköy'de faaliyet gösteren "Kızıl Sakal Sandviç & Burger" isimli restoranını büyütmek için çalışmalar yürütüyordu. Bunun yanı sıra Pendik Kurtköy'de açılması planlanan yeni şube için de hazırlık yaptığı belirtildi.

Yakın çevresinin aktardığı bilgilere göre ünlü şef, son günlerinde yeni yatırımlar ve restoran projeleri üzerinde yoğun mesai harcıyordu.

Adli soruşturmanın tamamlanmasının ardından Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedenine ilişkin resmi açıklamanın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.