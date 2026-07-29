Eren Kaşıkçı koronavirüs aşısı oldu mu, Eren Kaşıkçı kalp krizinden mi öldü, Eren Kaşıkçı öldürüldü mü?

Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin gündemde yer alan iddialar kısa sürede geniş yankı uyandırırken, koronavirüs aşısı, kalp krizi ve öldürülme iddiaları hakkında doğruluğu merak edilen birçok soru gündeme geldi. İşte Eren Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar, resmi bilgiler ve merak edilen tüm detaylar...

EREN KAŞIKÇI KORONAVİRÜS AŞISI OLDU MU?

Eren Kaşıkçı'nın koronavirüs aşısı olup olmadığına ilişkin kamuoyuna açıklanmış resmi bir bilgi bulunmuyor.

EREN KAŞIKÇI KALP KRİZİNDEN Mİ ÖLDÜ?

Eren Kaşıkçı'nın kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği yönündeki iddialar da gündeme geldi. Ancak soruşturma henüz tamamlanmadığı için ölüm nedenine ilişkin resmi rapor veya doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle kalp krizinden öldüğü iddiası şu an için kesinlik taşımıyor.

EREN KAŞIKÇI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Eren Kaşıkçı'nın öldürüldüğüne yönelik iddialar da sosyal medyada geniş yankı buldu. Ancak olayın cinayet olup olmadığı konusunda yetkili makamlardan yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Soruşturma kapsamında tüm ihtimallerin değerlendirildiği ve incelemelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kesin ölüm nedeni ve diğer detayların yapılacak resmi açıklamaların ardından netlik kazanması bekleniyor.