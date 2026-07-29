Eren Kaşıkçı boşandı mı, Eren Kaşıkçı eşinden ayrıldı mı, Eren Kaşıkçı eşi Ecem Kaşıkçı kimdir?

Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden MasterChef 2021 birincisi Eren Kaşıkçı, bu kez özel yaşamıyla gündemde. Son günlerde "Eren Kaşıkçı boşandı mı, eşinden ayrıldı mı?" iddiaları gündem olurken, kullanıcılar aynı zamanda "Ecem Kaşıkçı kimdir?" sorusunun yanıtını da araştırıyor. Eren Kaşıkçı'nın evlilik hayatına ilişkin son gelişmeler ve eşi Ecem Kaşıkçı hakkında merak edilenler haberimizde.

EREN KAŞIKÇI BOŞANDI MI?

Eren Kaşıkçı'nın boşandığına veya eşiyle yollarını ayırdığına dair kamuoyuna yansıyan resmi bir açıklama bulunmuyor. Başarılı şefin özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği bilinirken, boşanma iddialarını doğrulayan herhangi bir resmi bilgi de mevcut değil.

EREN KAŞIKÇI EVLİ Mİ?

Eren Kaşıkçı'nın evli olduğu biliniyor. MasterChef 2021 şampiyonu, Ecem Kaşıkçı ile evlidir. Ancak çift, özel yaşamlarını kamuoyundan uzak tutmayı tercih ettiği için evlilikleri hakkında çok fazla bilgi paylaşmıyor.

Bu nedenle Eren Kaşıkçı'nın aile hayatına ilişkin kamuoyuna açık detaylar oldukça sınırlı durumda.

ECEM RUŞİTOĞLU KİMDİR?

Ecem Ruşitoğlu, lise eğitimini İstanbul'da bulunan Mehmet İhsan Mermerci Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Ön Büro Bölümü'nde tamamladı. Eğitim hayatına daha sonra yüzde 50 burslu olarak Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Otel Yöneticiliği (Hotel Management) Bölümü'nde devam etti.

Üniversite yıllarında turizm sektörünün önemli otellerinde staj yapan Ruşitoğlu, Swissotel The Bosphorus, Sheraton Ataköy ve Atatürk Havalimanı Airport Hotel gibi tesislerde farklı departmanlarda görev aldı. Kurumsal satış, pazarlama ve ön büro alanlarında deneyim kazanan Ruşitoğlu'nun İngilizcenin yanı sıra orta seviyede Rusça ve Bulgarca bildiği de paylaşılan özgeçmiş bilgilerinde yer alıyor.

ECEM KAŞIKÇI NERELİ?

Kamuoyuna açık ve doğrulanmış kaynaklarda Ecem Ruşitoğlu'nun doğum yeri veya memleketine ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle "Ecem Kaşıkçı nereli?" sorusuna kesin bir yanıt vermek mümkün değil.

Bilinen bilgilere göre eğitim hayatını İstanbul'da sürdüren Ruşitoğlu, uzun yıllar turizm sektöründe çalıştı. Daha sonra eşi Eren Kaşıkçı ile birlikte bir süre Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yaşadı. Sonraki dönemde ise sosyal medya paylaşımları ve özgeçmiş bilgilerinde Bulgaristan'da yaşamını sürdürdüğü görüldü.

EREN KAŞIKÇI VE ECEM RUŞİTOĞLU NASIL TANIŞTI?

Eren Kaşıkçı ile Ecem Ruşitoğlu'nun yolları 2015 yılında aynı otelde çalışırken kesişti. Turizm sektöründe başlayan arkadaşlıkları kısa süre içinde duygusal bir ilişkiye dönüştü.

Yaklaşık iki yıl süren birlikteliklerinin ardından çift, 2017 yılında evlenerek hayatlarını birleştirdi. Evlilik sonrasında Çanakkale'nin Gökçeada ilçesine yerleşen ikili, burada hem yaşamlarını sürdürdü hem de gastronomi alanındaki çalışmalarına devam etti.

ECEM RUŞİTOĞLU'NUN ÇOCUĞU VAR MI?

Eren Kaşıkçı ile Ecem Ruşitoğlu'nun evliliklerinden 2020 yılında dünyaya gelen Derin Maya isimli bir kız çocukları bulunuyor. Eren Kaşıkçı, katıldığı yarışma döneminde yaptığı açıklamalarda ailesinin ve kızının kendisine en büyük motivasyonu sağladığını ifade etmişti.

EREN KAŞIKÇI EŞİNDEN NEDEN AYRILDI?

Eren Kaşıkçı ile Ecem Ruşitoğlu'nun daha sonraki yıllarda yollarını ayırdığı biliniyor. Ancak boşanmanın ne zaman gerçekleştiği ve ayrılık nedenine ilişkin taraflar tarafından kamuoyuna yapılmış doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle ayrılık sebebine dair sosyal medyada yer alan iddialar resmi olarak doğrulanmış bilgiler arasında yer almıyor.