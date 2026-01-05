Haberler

Eren Elmalı'nın cezası ne zaman bitiyor, cezası biti mi?
Güncelleme:
Galatasaray'ın sol beki Eren Elmalı, TFF'nin yürüttüğü geniş çaplı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 45 günlük hak mahrumiyeti cezası aldı. Peki, Eren Elmalı'nın cezası ne zaman bitiyor, cezası biti mi?

EREN ELMALI'NIN CEZASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Galatasaray'ın sol beki Eren Elmalı, disiplin soruşturması kapsamında aldığı hak mahrumiyeti cezasıyla uzun süredir sahalardan uzak kalıyordu. Peki, Eren Elmalı'nın cezası ne zaman sona erdi ve yeniden maçlarda forma giyebilecek mi? İşte detaylar…

CEZA BAŞLANGICI VE SÜRESİ

Eren Elmalı'ya verilen cezanın başlangıç tarihi 13 Kasım 2025 olarak belirlendi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından uygulanan bu hak mahrumiyeti cezası 45 gün sürüyordu. Bu süre boyunca oyuncu, resmi maçlarda, antrenmanlarda ve takım faaliyetlerinde yer alamıyordu.

Bu süre zarfında Galatasaray, özellikle sol bek pozisyonunda eksik kalmış ve teknik kadro alternatif çözümler üretmek zorunda kalmıştı.

EREN ELMALI'NIN CEZASI SONA ERDİ

Yapılan hesaplamalar ve disiplin sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Eren Elmalı'nın cezası 28 Aralık 2025 itibarıyla sona erdi. Artık oyuncu, hem Süper Lig'de hem de Avrupa müsabakalarında yeniden sahaya çıkabilecek durumda.

Bu gelişme, hem Galatasaray camiası hem de taraftarlar için büyük bir rahatlama oldu. Özellikle takımın sol bek mevkisinde yaşanan boşluk, Eren Elmalı'nın dönüşüyle birlikte önemli ölçüde kapanmış durumda.

EREN ELMALI ARTIK OYNAYABİLİR

Özetle, Eren Elmalı'nın cezası sona erdi ve yeniden resmi maçlarda forma giyebilir. Galatasaray, sol bek pozisyonunda tecrübeli oyuncusuna kavuşurken, takımın savunma ve hücum dengesinde de önemli bir güç kazanmış oldu.

Osman DEMİR
