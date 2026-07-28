Erdal Beşikçioğlu CHP'den istifa etti mi, Yeni Parti'ye geçecek mi?

YENİ Parti'nin kuruluş sürecinin ardından siyaset kulislerinde yaşanan hareketlilik devam ederken, gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu oldu. CHP teşkilatında yaşanan toplu istifalar ve belediye meclis üyelerinin YENİ Parti'ye geçiş hazırlıkları kamuoyunda "Erdal Beşikçioğlu CHP'den istifa etti mi?" ve "Erdal Beşikçioğlu Yeni Parti'ye geçecek mi?" sorularını gündeme taşıdı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU CHP'DEN İSTİFA ETTİ Mİ?

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'den istifa ettiği yönündeki iddialar doğru değil.

Gazeteci Hilal Köylü'nün paylaştığı bilgilere göre, CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı toplu şekilde istifa ederek YENİ Parti'ye katılma kararı aldı. Bununla birlikte Etimesgut Belediyesi'nde görev yapan 15 CHP'li belediye meclis üyesi de istifalarını sunarak YENİ Parti'ye geçiş başvurularını tamamladı.

Ancak bu süreçte Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'de kalmayı tercih ettiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre Beşikçioğlu, CHP'nin kurumsal kimliğine bağlılığını koruyarak görevini partisinde sürdürme kararı aldı.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU YENİ PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Transfer sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'ndeki siyasi dengelerin bozulmaması için stratejik bir yol izlendi. Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinden ise Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclis aritmetiğinin bozulmaması amacıyla istifaları istenmedi. Ayrıca Mansur Yavaş ile hareket eden 2 meclis üyesinden ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne giden Etimesgutlu meclis üyelerinden, Erdal Beşikçioğlu’nun kontenjanından meclise yazılan üyelerden istifa istenmedi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU'NDAN AİLE VURGUSU

Süreç boyunca hem Özgür Özel hem de Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeler gerçekleştiren Beşikçioğlu, parti içindeki ayrışmaya yönelik tarafsızlığını geçtiğimiz günlerde şu sözlerle ifade etmişti:

"Bana 'Anneni mi seviyorsun, babanı mı?' diye soruyorlar. Benim cevabım ise 'Ben ailemi seviyorum' oluyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde yaşanacaklarda ben de diğer belediye başkanları gibi takipteyim. İşimi yapmaya, hizmet etmeye çalışıyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil, kimsenin tarafında değilim."

ÖZGÜR ÖZEL'DEN BAŞKANLAR İÇİN UYARI

YENİ Parti Lideri Özgür Özel, belediye başkanlarının transfer süreçlerinde meclis aritmetiği ve üye durumlarının hassasiyetle gözetildiğini belirtti. Özel, süreci yönetirken kendilerine karşı olumsuz bir açıklama yapmayan hiçbir belediye başkanına dışlayıcı bir tutumla 'butlançı' muamelesi yapılmayacağının altını çizdi.