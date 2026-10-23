Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç. 4. sezonunda var mı, oynuyor mu? Behzat Ç. 4. sezon oyuncuları kimler?

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HBO Max’te yayınlanan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin dördüncü sezonu, izleyicilerle buluştu. Yeni sezonun yayınlanmasıyla Erdal Beşikçioğlu’nun dizide yer alıp almadığı ve oyuncu kadrosunda kimlerin bulunduğu merak konusu oldu. Peki, Erdal Beşikçioğlu Behzat Ç. 4. sezonunda var mı, oynuyor mu? Behzat Ç. 4. sezonunda kimler oynuyor? Detaylar...

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU BEHZAT Ç. 4. SEZONUNDA VAR MI?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin dördüncü sezonu, 23 Ekim’de HBO Max üzerinden sekiz bölüm halinde yayınlandı. Yeni sezonda Erdal Beşikçioğlu ve Canan Ergüder’in yanı sıra dizinin önceki sezonlarından tanınan oyuncular da kadroda bulunuyor.

BEHZAT Ç. 4. SEZONUNDA KİMLER OYNUYOR?

Dizinin dördüncü sezonunda rol alan oyuncular şöyle:

Erdal Beşikçioğlu

Canan Ergüder

İnanç Konukçu

Berkan Şal

Güven Kıraç

Derin Beşikçioğlu

Kaan Sevi

Berke Üzrek

Eray Eserol

Selen Öztürk

Emrah Elçiboğa

Önder Selen

Ege Aydan

Suat Sungur

YENİ SEZONDA ÜÇ YILLIK ZAMAN ATLAMASI

Dizinin dördüncü sezonu, Şule’nin ölümünün ardından yaşanan üç yıllık zaman atlamasıyla başlıyor. Hikâyede Behzat’ın intikamını aldığı, Savcı Esra’nın görevine döndüğü ve Cinayet Büro’daki olayların devam ettiği aktarılıyor.

MERAK EDİLEN DİĞER DETAYLAR

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU NEDEN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI?

Oyunculuğunun yanı sıra Etimesgut Belediye Başkanlığı görevini yürüten Erdal Beşikçioğlu, belediyeye yönelik soruşturma kapsamında 3 Ağustos’ta tutuklandı. Soruşturmada bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve belediyenin çeşitli işlemlerinde menfaat sağlandığı iddiaları inceleniyor.

Beşikçioğlu hakkında ihaleye fesat karıştırma, zimmet, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları yöneltildi. Tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevinden uzaklaştırıldı. Söz konusu suçlamalar yargı süreci kapsamında bulunuyor.

Beşikçioğlu, emniyetteki ifadesinde bazı usulsüzlüklerin kendi talimatıyla başlatılan iç denetim sırasında ortaya çıkarıldığını savundu. Ayrıca Behzat Ç. dizisinin çekimlerinin belediyeyi zarara uğratmadığını belirtti.