Ercan Osmani neden yok, sakat mı, Ercan Osmani Türkiye Basketbol A Milli Takım kadrosunda yok mu?

Ercan Osmani Türkiye Basketbol A Milli Takım kadrosunda yok mu sorusu da maç öncesinde gündeme geldi. Kadroda Ercan Osmani’nin ismini göremeyen taraftarlar, yıldız oyuncunun durumunu araştırmaya başladı. Ercan Osmani’nin neden milli takım kadrosunda olmadığına ilişkin detaylar ve oyuncunun sakatlık durumu basketbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

ERCAN OSMANİ NEDEN YOK, SAKAT MI?

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın önemli oyuncularından Ercan Osmani’nin İzlanda maçında kadroda yer almaması basketbolseverlerin dikkatini çekti. Ercan Osmani’nin neden oynamadığı ve sakatlık durumunun ne olduğu merak edilirken, Türkiye Basketbol Federasyonu’ndan oyuncunun sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Osmani’nin yaşadığı sakatlık nedeniyle operasyon geçirdiği öğrenildi.

ERCAN OSMANİ SAKATLANDI MI?

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Ercan Osmani, 28 Ağustos Cuma günü oynanan Litvanya karşılaşmasında sakatlandı. Yaşadığı sakatlığın ardından İstanbul’da bir hastanede tedavi altına alınan milli basketbolcunun ameliyat edildiği belirtildi.

Osmani’nin yaşadığı sakatlığın burun bölgesinden olduğu ve oyuncunun operasyon geçirdiği açıklandı. Bu nedenle milli basketbolcunun İzlanda karşılaşmasında forma giyememesi bekleniyor.

ERCAN OSMANİ NEDEN MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YOK?

Ercan Osmani’nin İzlanda maçının kadrosunda bulunmamasının temel nedeni, Litvanya karşılaşmasında yaşadığı sakatlık oldu. Türkiye Basketbol Federasyonu, milli oyuncunun ameliyat edildiğini duyurarak sağlık durumuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

28 Ağustos’ta oynanan Litvanya maçında sakatlanan Osmani, İstanbul’daki bir hastanede burun kırığı redüksiyonu ameliyatı geçirdi. Başarılı geçen operasyonun ardından milli basketbolcunun tedavisinin devam ettiği bildirildi.

ERCAN OSMANİ’NİN AMELİYATI NASIL GEÇTİ?

TBF’nin açıklamasında Ercan Osmani’nin geçirdiği operasyonun başarılı şekilde tamamlandığı belirtildi. Milli basketbolcunun burun kırığı nedeniyle gerçekleştirilen ameliyatının ardından tedavi sürecine devam edildiği aktarıldı.

Burun kırığı redüksiyonu, kırık nedeniyle bozulan burun kemiklerinin yeniden uygun konuma getirilmesini amaçlayan bir cerrahi müdahaledir. Osmani’nin bundan sonraki süreçte doktorların kontrolünde tedavisini sürdüreceği ifade edildi.

ERCAN OSMANİ İZLANDA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ercan Osmani’nin geçirdiği ameliyat nedeniyle İzlanda karşılaşmasında forma giymemesi bekleniyor. Milli oyuncunun yeniden sahalara ne zaman döneceği ise tedavi sürecinin ilerleyişine göre netlik kazanacak.

Basketbolseverler, Ercan Osmani’nin sağlık durumunu ve A Milli Takım’a ne zaman döneceğini yakından takip ediyor. TBF veya milli takım teknik heyetinden oyuncunun dönüş tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yapılması halinde durum daha net şekilde ortaya çıkacak.