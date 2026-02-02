Jeffrey Epstein ile ilgili açığa çıkan milyonlarca sayfalık dosyalar, dünya çapında ünlü isimler, politikacılar ve iş insanlarının bağlantılarına dair tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. ABD Adalet Bakanlığı'nın kamuoyuna sunduğu belgeler, Epstein'in cinsel istismar ve fuhuş ağıyla ilgili yüz binlerce belge, fotoğraf ve video içeriyor. Peki, Epstein dosyasında kimlerin adı geçiyor, hangi isimler var? Epstein dosyasında Türk var mı?Detaylar...

EPSTEIN DOSYASINDA KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

ABD Adalet Bakanlığı, Jeffrey Epstein ile ilgili dosyalardan milyonlarca sayfanın kamuoyuna açıklanmasının ardından, dosyalarda adı geçen ünlü isimler ve tartışmalı bağlantılar gündeme geldi. Dosyalar, Epstein'in cinsel istismar ve fuhuş ağıyla ilgili suçlamaları detaylandıran yüz binlerce belgeyi içeriyor. Şu ana kadar kamuoyuna yansıyan belgelerde, milyarderler, film yapımcıları, politikacılar ve uluslararası liderler yer alıyor.

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre dosyalarda 3 milyondan fazla sayfa, 2 bin video ve 180 bin görsel bulunuyor. CBS News ve Associated Press gibi medya kuruluşları, bu belgeleri tek tek inceleyerek, ortaya çıkan isimleri ve olayları doğrulamaya çalışıyor.

B.K. VE TÜRK KADINLARIN İDDİALARI

Epstein dosyalarında Türkiye'den iki kadın adı öne çıktı: B.K. ve Banu K. Belgelerde, B.K.'nın mağdur olduğu öne sürülen iddialar yer aldı. Epstein'in Florida'da B.K.'ya tecavüz ettiği, daha sonra Napoli'ye götürerek çocuğunun yanında iğrenç suçlara devam ettiği iddia edildi. Ancak B.K. ve Banu K.'nın dosyada geçen aynı kişi olup olmadığı net değil.

Pilot ifadelerine göre, Epstein'in ortağı Jan Luc Brunel Türkiye'den kız çocukları getirirken yanında B.K. da bulunuyordu. Ayrıca Banu K., Türkiye'de çocuk oyuncu ve dizi oyuncusu bulmak için otellerde seçme yapıldığı iddialarıyla gündeme geldi. Ancak Banu K. ve Fırat T., haberlerin çıktığı dönemde kendilerini bu suçlamalardan uzak tuttuklarını açıkladı.

EPSTEIN DOSYASINDA HANGİ İSİMLER VAR?

Dosyalarda sadece Türkiye'den isimler değil, dünya çapında çok sayıda tanınmış kişi yer alıyor. Belgelerde adı geçen isimlerin çoğu, herhangi bir suçlama ile doğrudan ilişkilendirilmiş değil. Ancak bazı kişiler hakkında şüpheli bağlantılar ve iletişim kayıtları bulunuyor.

ÜNLÜLER VE MEDYA İSİMLERİ

Brett Ratner: "Melania" filminin yönetmeni Ratner, Epstein ve iki kadınla birlikte fotoğraflarda yer aldı. Fotoğraflarda Ratner, Epstein'ın yanındaki bir kadınla kanepede otururken görülüyor. Ratner, 2017'de birçok cinsel taciz iddiasıyla gündeme gelmişti.

Prens Andrew: Dosyalarda eski Prens Andrew'un bir kadının üzerine eğildiği ve kadının üzerinde dört ayak üzerinde diz çökmüş pozisyonlarda fotoğrafları yer aldı. Belgelerde fotoğrafların çekildiği tarih ve yer belirtilmiyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Dosyalarda Macron'un adı hem cumhurbaşkanlığı öncesi hem de sonrası dönemde geçiyor. Epstein, Macron'dan çeşitli yardım taleplerinde bulunduğunu iddia ediyor.

TEKNOLOJİ VE İŞ DÜNYASI

Bill Gates : Epstein'ın e-postalarında Gates'in Rus kadınlarla evlilik dışı ilişki yaşadığı ve cinsel yolla bulaşan hastalık kaptığı iddiası yer alıyor. Gates'in sözcüsü, bu iddiaların tamamen yanlış olduğunu açıkladı.

Elon Musk : Dosyalarda Musk'ın Epstein ile e-posta yazışmaları yer aldı. Yazışmalarda Musk, Epstein'ın adasındaki partilerin tarihlerini soruyor. Musk, bu yazışmaları kabul etmekle birlikte, adaya gitmediğini ve Lolita Express uçağına binmediğini açıkladı.

Howard Lutnick ve Steve Tisch: ABD Ticaret Bakanı ve New York Giants ortak sahibi Tisch'in, Epstein ile bazı e-postaları bulunuyor. Bu yazışmalarda kadınlar ve adaya davetler ile ilgili bilgiler geçiyor. Ancak her iki isim de suçlamalarla bağlantıları olmadığını açıkladı.

ULUSLARARASI POLİTİK İSİMLER

Vladimir Putin ve Ilya Ponomarev: Belgelerde Putin'in yerine geçebileceği değerlendirilen kişinin Ilya Ponomarev olduğu belirtiliyor. Dosyalarda "Putin'in öldürülmezse Ponomarev'in yerine geçebileceği" iddiası yer alıyor.

Volodimir Zelenski: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin adı da dosyalarda geçiyor. Epstein'a gönderilen bir e-postada Zelenski'nin yardım aradığı ve Putin'in onu küçümsediği öne sürülüyor.