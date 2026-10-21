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Enver Ural Rutkay kimdir? Rutkay Aziz'in ağabeyinin cenazesi nerede?

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Enver Ural Rutkay kimdir? Rutkay Aziz'in ağabeyinin cenazesi nerede?
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Usta oyuncu Rutkay Aziz'in ağabeyi Dr. Enver Ural Rutkay hayatını kaybetti. Acı haberi yeğeni, oyuncu Doğa Rutkay Kamal sosyal medyadan duyurdu ve cenaze bilgisini paylaştı. Peki, Enver Ural Rutkay kimdir, cenazesi nerede?

Oyuncu Rutkay Aziz'in ağabeyi Dr. Enver Ural Rutkay hayatını kaybetti. Ölüm haberini ve cenaze bilgisini Rutkay Aziz'in kızı, oyuncu Doğa Rutkay Kamal sosyal medya hesabından paylaştı. Cenaze Ankara'da kalkıyor.

ENVER URAL RUTKAY KİMDİR?

Enver Ural Rutkay, tiyatro ve sinema oyuncusu Rutkay Aziz'in ağabeyiydi. Haberlerde ve aile adına yayımlanan vefat ilanında adı "Dr." unvanıyla geçti. İlana göre Fikri ve Saime Rutkay'ın oğluydu, Fatma Figen Rutkay ile evliydi ve beş çocuk babasıydı. Yeğeni Doğa Rutkay Kamal da oyuncu.

ENVER URAL RUTKAY KİMİN AĞABEYİ?

Enver Ural Rutkay, 1970'ten bu yana oyunculuk yapan Rutkay Aziz'in ağabeyiydi. Rutkay Aziz sinemada Demir Toprak Bakır Gök (1987), Sis (1988), Piano Piano Bacaksız (1991) ve Cumhuriyet (1998) gibi filmlerde oynadı.

Ailede oyunculuğu sürdüren bir isim daha var. Rutkay Aziz'in kızı Doğa Rutkay, Pembe Patikler dizisinde ve Güldür Güldür Show'da rol aldı. Doğa Rutkay, Kerimcan Kamal ile evli.

ENVER URAL RUTKAY CENAZESİ NEREDE?

Enver Ural Rutkay'ın cenazesi için 21 Ekim 2026 Çarşamba günü öğle namazı vakti belirlendi. Doğa Rutkay Kamal'ın paylaştığı bilgiye göre cenaze, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki İsmet Oğultürk Camii'nden kaldırılacak ve kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. Doğa Rutkay Kamal paylaşımını "Mekanı cennet, ruhu şad olsun" sözleriyle bitirdi.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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