Türkiye'nin tanınan gazeteci, yazar ve televizyon yorumcularından Enver Aysever, YouTube kanalında yaptığı açıklamalar nedeniyle gece saatlerinde İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Peki, Enver Aysever kimdir, neden gözaltına alındı? Gazeteci Enver Aysever kaç yaşında, nereli? Detaylar...

ENVER AYSEVER KİMDİR?

Enver Aysever, 1971 yılında İstanbul'da doğmuş gazeteci, yazar, tiyatrocu ve televizyon yorumcusudur. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Türkiye'de hem medya hem de edebiyat dünyasında tanınan bir isim olan Aysever, yazarlık ve televizyonculuk kariyerinin yanı sıra üniversitelerde dersler vererek akademik alanda da aktif rol almıştır.

Evlidir ve bir çocuk babasıdır.

Aysever, lise yıllarında amatör tiyatroyla başladığı sanat yolculuğunu profesyonel düzeye taşıyarak "Durdurulmuş Zamanın Fotoğrafı" adlı ilk oyununu yazmış ve sahnelemiştir. Kurucusu olduğu Tiyatro Çisenti ile hem yetişkin hem de çocuk tiyatrosu alanında birçok projeye imza atmıştır.

"Renkler ve Günce", "Yağmurla Gelen Yüzler", "Yabancı'da Camus", "Açık Evlilik", "Frankie and Johnny", "Bir İstanbul Masalı", "Şimdi Yaşa Sonra Öde", "Ne Kadınlar Sevdim" gibi birçok oyunu yazıp yönetmiştir. Çocuk oyunları alanında ise "Bebişler Karnavalı", "Renkler Cumhuriyeti", "Beyaz Dişler Ülkesi", "Güneşi Güldüren Soytarı", "Kakaolu Olsun" ve "Yaşamak Güzel Arkadaşım" gibi eserler kaleme almıştır.

Edebiyata yöneldiği dönemde çocuk oyunlarını bir kitapta toplamış, ardından "Geç Kalmış Romantik" adlı öykü kitabını, "Bir An Bin Parça" adlı romanını ve "Nasıl Yazar Olunur" ile "Yaralısın Türkiye" adlı deneme kitaplarını yazmıştır. Romanı "Bir An Bin Parça" edebiyat çevrelerinde dikkat çekmiş ve önemli ödüller kazanmıştır.

Gazetecilik alanında ise çeşitli gazete ve dergilerde yazıları yayımlanmış, bir dönem Remzi Kitap gazetesinin Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlenmiştir.

Televizyon kariyerine TV8'de "Lacivert" adlı edebiyat programıyla başlayan Aysever, NTV Radyo'da "Kurşun Kalem" programını sürdürmüştür. TV8'de ayrıca "Haber Aktif" programı içinde "Yazın Aktif" köşesinin yorumcusu olarak yer almıştır.

2007'de SKY Türk'e geçerek "Aykırı Sorular" ve "Ayrıntılar" gibi programları hazırlayıp sunmuştur. Bu dönemde "Siyasal Analiz", "Sokağın Sesi", "Üç Soru İki Yorum" ve "Zamana Karşı" gibi programların da yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlenmiştir.

Sonraki yıllarda Kanaltürk'te "Gündem Demokrasi", "Ters Cephe" ve "Pazar Politika" programlarında yorumculuk yapmış; ardından CNN Türk'e geçerek "Dört Bir Taraf" programında yorumcu olarak yer almış, daha sonra "Aykırı Sorular" programının sunuculuğunu üstlenmiştir.

ENVER AYSEVER KAÇ YAŞINDA, ENVER AYSEVER NERELİ?

Enver Aysever, 1971 doğumludur ve İstanbulludur.

2025 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

ENVER AYSEVER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Enver Aysever, YouTube kanalında yayınladığı bir videodaki ifadeleri nedeniyle gece saatlerinde İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Söz konusu videoda Aysever'in şu ifadeleri kullandığı belirtilmiştir:

"Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur. O yüzden gelin sağcılarla mücadeleye siz de katılın."

Bu açıklamaların sosyal medyada geniş yankı uyandırmasının ardından Aysever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözlerinin çarpıtıldığını savunarak şu ifadeleri kullandı:

"Her zaman olduğu gibi sözlerimi çarpıtmışlar! Maalesef yayını izlemeden yine hedef göstermişler."

Aysever'in avukatı ise yaptığı açıklamada, müvekkilinin Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'nun beyanları üzerine eleştirel bir değerlendirme yaptığı videonun ardından gözaltına alındığını belirtmiştir.

Gözaltının, YouTube'da yayımlanan bu video içerikleri nedeniyle gerçekleştirildiği ifade edilmiştir.