QNB Bank A.Ş.’nin (QNBTR) kısmi bölünme süreci tamamlanarak hayata geçen Enpara Bank A.Ş., Borsa İstanbul’da ENPRA koduyla yatırımcılarla buluşuyor. Peki, Enpara (ENPRA) ne zaman işlem görecek? Enpara halka arz nasıl alınır? PÖİP nedir, riskli mi? Detaylar haberimizde.

ENPARA (ENPRA) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul’da ENPRA 7 Nisan 2026 Salı günü gerçekleşecek. Ancak Enpara’nın borsaya girişi, geleneksel halka arz süreçlerinden farklı bir yöntemle yapılacak.

ENPRA hisseleri, sabit fiyatlı bir halka arz yerine denge fiyatı yöntemi ile piyasaya açılacak. Bu yaklaşım, hissenin ilk işlem gününde yatırımcılar için özel fiyat belirleme sürecini beraberinde getiriyor.

Bölünme sonrası QNBTR pay sahiplerinin hesaplarına tanımlanan ENPRA hisseleri, 1’e 3,75 oranına göre otomatik olarak dağıtıldı. Örneğin, elinde 100 lot QNBTR bulunan bir yatırımcı, hesabına 375 lot ENPRA hissesi eklenmiş olacak. Toplam nominal değer 374,2 milyon TL olan bu paylar, 7 Nisan sabahı seans açılışıyla serbestçe işlem görebilecek.

ENPARA HALKA ARZ NASIL ALINIR?

Enpara hisselerinin piyasaya girişinde dikkat edilmesi gereken en önemli fark, sabit bir halka arz fiyatı olmamasıdır. Hisse, piyasa açılışı sırasında şu şekilde fiyatlanacak:

Alım ve satım emirleri sistemde toplanacak.

Sistem, en yüksek işlem hacminin oluştuğu fiyat seviyesini saptayacak.

Bu fiyat seviyesi, ENPRA’nın ilk baz fiyatı olarak belirlenecek.

Yatırımcılar için bu süreç, geleneksel sabit fiyatlı halka arzlara göre daha dinamik ve piyasa temelli bir yöntem sunuyor.

ENPARA HİSSESİNE SAHİP OLMAK İÇİN ÖNEMLİ ADIMLAR

Bölünme Sonrası Payların Hesaba Tanımlanması: QNBTR hisselerine sahip yatırımcılar, otomatik olarak ENPRA hisselerine kavuşacak.

PÖİP Üzerinden İşlem: Enpara hisseleri, ilk etapta Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) üzerinden işlem görecek.

Denge Fiyatı Takibi: İlk gün alım-satım emirleri toplandıktan sonra oluşan denge fiyatı, yatırımcılar için referans olacak.

Bu adımlar, hisselerin güvenli ve doğru şekilde el değiştirmesini sağlıyor.

PÖİP NEDİR?

PÖİP, yani Piyasa Öncesi İşlem Platformu, yatırımcılara normal borsa seansından farklı kurallarla işlem yapma imkânı sunan bir platformdur. ENPRA hisselerinin işlem göreceği bu platform, bazı özel düzenlemeler içeriyor:

Brüt Takas: Alınan hisseler aynı gün içinde satılamaz.

Kredi Yasağı: Açığa satış ve kredili işlemler yapılamaz.

Emir Sınırı: Maksimum emir değeri 1.000.000 TL ile sınırlıdır.

Tek Fiyat Yöntemi: Sürekli müzayede yerine belirli saatlerde fiyat eşleşmeleri gerçekleşir.

Bu kurallar, yatırımcıların işlem güvenliğini artırırken, piyasada fiyat istikrarının korunmasına da katkı sağlıyor.

ENPARA’DA İLK GÜN STRATEJİSİ

Enpara hisseleri, denge fiyatı ve PÖİP kuralları ile işlem göreceği için yatırımcılar, sabırlı ve dikkatli olmalıdır. İlk gün işlem stratejisi oluştururken şu noktalar göz önünde bulundurulmalı:

Denge fiyatı oluşana kadar hızlı alım-satım yerine emirlerin doğru seviyeden verilmesi.

Brüt takas ve emir sınırlarını dikkate alarak pozisyon yönetimi.

Piyasa öncesi işlemler sırasında fiyat volatilitesinin olabileceği unutulmamalıdır.

NOT: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.