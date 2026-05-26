Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan engelli maaşı ödemeleri, her ay düzenli olarak belirlenen takvim çerçevesinde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır. Ödeme süreci, T.C. kimlik numarası ve tahsis numarası esas alınarak planlanmakta ve bu doğrultuda farklı günlere yayılmış bir sistemle gerçekleştirilmektedir. Peki, Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak, bugün yatar mı? Engelli maaşı bayramdan önce yatar mı? Detaylar...

ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Engelli maaşlarının ödeme tarihleri her ay sabit bir gün olarak açıklanmamakta, bunun yerine belirlenen dönem içerisinde kademeli şekilde hesaplara yatırılmaktadır. 2026 yılı Mayıs ayı itibarıyla engelli maaşlarının ödeme tarihine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından resmi bir erken ödeme açıklaması yapılmamıştır.

Sosyal yardım ödemeleri kapsamında yer alan engelli aylıkları, her ay düzenli şekilde hak sahiplerine ulaştırılmakta olup, ödeme sürecinin başlangıç ve bitiş tarihleri Bakanlık tarafından belirlenen genel takvim doğrultusunda yürütülmektedir. Bu nedenle kesin tarih bilgisi, resmi duyurular üzerinden netleşmektedir.

Engelli maaşı ödemeleri, kamu bankaları ve PTT aracılığıyla hesaplara aktarılmakta ve hak sahipleri ödemelerini sistem üzerinden sorgulayabilmektedir. Mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik bulunmamakta ve ödeme süreci standart şekilde devam etmektedir.

ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Engelli maaşı ödemelerinin bayramdan önce yapılıp yapılmayacağı konusu, özellikle dini bayram dönemlerinde yoğun şekilde araştırılan konular arasında yer almaktadır. Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs tarihinde başlaması nedeniyle sosyal yardım ödemelerine ilişkin beklentiler oluşmuş olsa da, 2026 yılı itibarıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından erken ödeme yapılacağına dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

YAŞLI AYLIKLARI NE ZAMAN YATACAK, BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Engelli ve yaşlı aylıkları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen sosyal destek programları kapsamında düzenli olarak ödenmektedir. Bu ödemeler, her ay belirlenen takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılmakta ve süreç T.C. kimlik numarasına göre planlanmaktadır.

Ödeme tarihleri aylık olarak değişkenlik gösterebilmekte ve kesin gün bilgisi genellikle önceden sabit olarak ilan edilmemektedir. 2026 yılı Mayıs ayı için engelli ve yaşlı aylıklarının ödeme tarihine ilişkin resmi bir erken ödeme açıklaması yapılmamıştır.