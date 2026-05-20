Engelli maaşı alan vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesi ödemelerin erkene çekilip çekilmeyeceğini araştırıyor. "Engelli maaşı kurbandan önce verilecek mi 2026?" sorusu gündemde yer alırken, gözler resmi kurumlardan gelecek açıklamalara çevrildi. Bayram öncesinde ödeme takviminde değişiklik yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.

2026 Kurban Bayramı yaklaşırken engelli maaşı alan vatandaşlar ödeme tarihlerine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı. Özellikle “Engelli maaşları bayramdan önce yatacak mı?” sorusu gündemde yer alırken, hak sahipleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları bekliyor.

Engelli maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıp yatırılmayacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarda Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde sosyal yardım ve maaş ödemelerinin erkene çekildiği biliniyor.

Bu nedenle vatandaşlar, 2026 yılı engelli maaşı ödemelerinin de bayram öncesinde hesaplara yatırılabileceğini düşünüyor. Konuyla ilgili gözler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan gelecek duyurulara çevrildi.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN TARİH AÇIKLANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin yaptığı açıklamada ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakan Işıkhan açıklamasında, emekli aylıkları ve bayram ikramiyelerinin 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacağını belirtti. Bu gelişmenin ardından engelli maaşı ödemeleri için de benzer bir erken ödeme beklentisi oluştu.

Engelli aylığı alan vatandaşlar, ödeme takviminin erkene çekilip çekilmeyeceğini yakından takip ediyor. Özellikle bayram öncesi artan harcamalar nedeniyle maaşların erken yatırılması milyonlarca kişi için büyük önem taşıyor.