Engelli kamu personeli olmak isteyen adaylar için en kritik süreçlerden biri Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Ekpss )'dir. Bu sınav, engelli bireylerin kamu kurumlarında görev alabilmeleri için gerekli adımlardan biridir. Peki, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Ekpss ) ne zaman, hangi tarihte? EKPSS başvurusu nasıl yapılır? 2026 EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen tüm detaylar.

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) NE ZAMAN 2026?

Engelli adayların kariyer hedeflerine ulaşabilmesi için EKPSS tarihi büyük önem taşıyor. 2026 yılı için Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacaktır.

Sınavın kesin tarihi ÖSYM tarafından belirlenmiş olup, adayların sınav hazırlık takvimlerini bu tarihe göre ayarlamaları önerilir. Sınav günü, adayların sınav merkezinde hazır bulunmaları ve gerekli belgeleri yanlarında bulundurmaları kritik bir noktadır.

EKPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı başvurusu, ÖSYM'nin çevrimiçi sistemi üzerinden yapılmaktadır. 2026 EKPSS için başvurular başlamadan önce adayların gerekli belgeleri hazırlamaları gerekmektedir.

Başvuru süreci genellikle şu adımları içerir:

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş : Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yapar.

Başvuru formunun doldurulması : Kişisel bilgiler ve engellilik durumu eksiksiz ve doğru şekilde girilmelidir.

Sınav ücretinin yatırılması : Başvuru sürecini tamamlamak için sınav ücreti yatırılmalıdır.

Başvuru onayının alınması : Başvuru tamamlandığında aday, başvuru onay belgesini almalıdır.

2026 EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınavdan sonra adayların en çok merak ettiği konu EKPSS sonuçlarıdır. 2026 yılı sınav sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacaktır.