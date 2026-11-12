Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Enes Ünal hangi takımda oynuyor, Bursaspor'da Manchester City'de oynadı mı, Enes Ünal hangi takımlarda oynadı, Enes Ünal kimdir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enes Ünal hangi takımda oynuyor, Bursaspor'da Manchester City'de oynadı mı, Enes Ünal hangi takımlarda oynadı, Enes Ünal kimdir?
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar öncesinde açıklanan aday kadro, futbolseverlerin gündemine oturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 26 kişilik listesinde yer alan isimlerden biri de Enes Ünal oldu. Futbolseverler, Enes Ünal hakkında hangi takımda oynadığını, daha önce hangi kulüplerde forma giydiğini ve kim olduğunu araştırıyor.

Enes Ünal, İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyiyor. İngiltere'de Bournemouth formasını giyen milli golcü, 2026 yazında daha önce de forma giydiği Getafe'ye geri döndü. İşte Enes Ünal hakkında merak edilen tüm detaylar.

ENES ÜNAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Enes Ünal, La Liga ekibi Getafe'de oynuyor. Milli santrfor, 2026 yaz transfer döneminde Bournemouth'tan ayrılarak Getafe'ye döndü.

ENES ÜNAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Enes Ünal, genç yaşta Bursaspor A takımında forma giydi. 2015 yılında Manchester City'ye transfer olan Enes, İngiliz kulübünden kiralık olarak NAC Breda, Genk ve Twente'de forma giydi. 2017 yılında Villarreal'e transfer olan golcü, ardından Levante ve Real Valladolid'de oynadı. Getafe'de La Liga'nın en golcü oyuncularından biri haline gelen Enes, 2024 yılında Bournemouth'a transfer oldu. Milli futbolcu, 2026 yılında yeniden Getafe'ye döndü.

Enes Ünal futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Bursaspor

Manchester City

NAC Breda (kiralık)

Genk (kiralık)

Twente (kiralık)

Villarreal

Levante (kiralık)

Real Valladolid

Getafe

Bournemouth (2024-2026)

Getafe (2026-)

ENES ÜNAL KİMDİR?

Enes Ünal, Avrupa'da uzun yıllardır forma giyen Türk golcülerden biri. Ceza sahası içindeki bitiriciliği, hava toplarındaki etkinliği ve oyun zekâsıyla tanınan Enes, Getafe'deki performansıyla La Liga'da adından söz ettirdi.

ENES ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

10 Mayıs 1997 doğumlu olan Enes Ünal, 29 yaşında.

ENES ÜNAL NERELİ?

Enes Ünal, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu.

ENES ÜNAL HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Enes Ünal, santrfor mevkisinde görev yapıyor.

ENES ÜNAL MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Enes Ünal, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Bu haber 15 sitede yayınlandı.
Afyonkarahisar'da 1 haftada 10 cinayet! Hepsinde aynı detay

Bu şehirde 7 günde 10 kişi öldürüldü! Hepsinin tek ortak noktası var
Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması! 'Bütçe sonrası Meclis'e gelecek'

Abdulhamit Gül’den Hal Yasası açıklaması! Meclis'e ne zaman gelecek?
Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj19

Kavcıoğlu'nun ardından sıra onda mı? Varank'tan olay mesaj
Aylin Kotil'den Sarıgül'ü zora sokacak iddialar! İşte savcılık ifadesi

Eski eşten Sarıgül'ü zora sokacak iddialar! İşte savcılık ifadesi

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jennifer Lopez yeni şarkısını ilk kez tanıttı: 57 yaşında nefes kesti

Genç kızlara taş çıkartır! Kim der 57 yaşında
Beton mikserinin altında kalan 80 yaşındaki kadının bacağı koptu

Beton mikserinin altında kaldı! Sonrası korkunç
Galatasaray'ın yıldızına talip yağıyor! Sonuncusu Napoli

Okan Buruk'un prensi yuvadan uçtu uçacak

Futbol dünyasını sarsan iddia! Cristiano Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor46

Yılın değil, yüzyılın bombası patladı: Ronaldo Fenerbahçe'ye geliyor
Fatma Betül Sayan Kaya, Taksim bombacısı ile aynı blokta kalıyor24

Aynı blokta kalıyorlar
Sergen Yalçın'dan maça saatler kala Arda Güler kararı! 6 gün önce söylemişti11

Sergen Yalçın'dan maça saatler kala Arda kararı!

Belediye meclisine seçilen şampiyon güreşçi, toplantılara böyle katılacak

Şampiyon güreşçi sandıktan birinci çıktı: Meclise böyle girecek