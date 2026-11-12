Enes Ünal hangi takımda oynuyor, Bursaspor'da Manchester City'de oynadı mı, Enes Ünal hangi takımlarda oynadı, Enes Ünal kimdir?

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Enes Ünal, İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyiyor. İngiltere'de Bournemouth formasını giyen milli golcü, 2026 yazında daha önce de forma giydiği Getafe'ye geri döndü. İşte Enes Ünal hakkında merak edilen tüm detaylar.

ENES ÜNAL HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Enes Ünal, La Liga ekibi Getafe'de oynuyor. Milli santrfor, 2026 yaz transfer döneminde Bournemouth'tan ayrılarak Getafe'ye döndü.

ENES ÜNAL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Enes Ünal, genç yaşta Bursaspor A takımında forma giydi. 2015 yılında Manchester City'ye transfer olan Enes, İngiliz kulübünden kiralık olarak NAC Breda, Genk ve Twente'de forma giydi. 2017 yılında Villarreal'e transfer olan golcü, ardından Levante ve Real Valladolid'de oynadı. Getafe'de La Liga'nın en golcü oyuncularından biri haline gelen Enes, 2024 yılında Bournemouth'a transfer oldu. Milli futbolcu, 2026 yılında yeniden Getafe'ye döndü.

Enes Ünal futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Bursaspor

Manchester City

NAC Breda (kiralık)

Genk (kiralık)

Twente (kiralık)

Villarreal

Levante (kiralık)

Real Valladolid

Getafe

Bournemouth (2024-2026)

Getafe (2026-)

ENES ÜNAL KİMDİR?

Enes Ünal, Avrupa'da uzun yıllardır forma giyen Türk golcülerden biri. Ceza sahası içindeki bitiriciliği, hava toplarındaki etkinliği ve oyun zekâsıyla tanınan Enes, Getafe'deki performansıyla La Liga'da adından söz ettirdi.

ENES ÜNAL KAÇ YAŞINDA?

10 Mayıs 1997 doğumlu olan Enes Ünal, 29 yaşında.

ENES ÜNAL NERELİ?

Enes Ünal, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu.

ENES ÜNAL HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Enes Ünal, santrfor mevkisinde görev yapıyor.

ENES ÜNAL MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Enes Ünal, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.