Enes Güler kimdir, kaç yaşında, nereli? Enes Güler neden gözaltına alındı?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması çerçevesinde, ünlü isimlere yönelik gözaltı operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, sosyal medya fenomeni olduğu tahmin edilen Enes Güler de dahil olmak üzere toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Peki, Enes Güler neden gözaltına alındı? Enes Güler kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ENES GÜLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve uyuşturucu veya uyarıcı madde temin etmek suçlarına ilişkin olarak yürütüldü.

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheli firari olarak aranmaya devam ediyor, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Gözaltı kararı verilen kişiler arasında sosyal medya fenomeni olduğu tahmin edilen Enes Güler de bulunuyor.

ENES GÜLER KİMDİR?

Enes Güler’in sosyal medyada tanınan bir isim olduğu ve hayatına dair detayların henüz paylaşılmadığı belirtiliyor. Medyada ve arama motorlarında kendisiyle ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediyor.

ENES GÜLER KAÇ YAŞINDA?

Şu anda Enes Güler’in yaşı hakkında resmi veya doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

ENES GÜLER NERELİ?

Enes Güler’in memleketi veya doğum yeri hakkında herhangi bir resmi bilgi paylaşılmamıştır.

GÖZALTI KARARI VERİLEN DİĞER İSİMLER

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen diğer isimler şunlardır:

Hafsanur Sancaktutan

Emir Can İğrek

Somer Sivrioğlu

Serra Pirinç

Ogün Alibaş

Utku Ünsal

Sinem Özenç Ünsal

Elif Büşra Pekin

Ahsen Eroğlu

Burak Deniz

Mert Demir

Emre (FEL) Öztürk

Ender Eroğlu (Norm Ender)

Enes Güler

11 kişi gözaltına alınırken, 2 kişi firari ve 1 kişi yurt dışında bulunuyor. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.