En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? En düşük emekli maaş farkı takvimi belli oldu mu?

En düşük emekli maaşına yapılan yüzde 17,76'lık artışın Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milyonlarca emekli, zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarihi beklemeye başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sürecin tamamlanmasıyla yeni maaşlar resmiyet kazanırken, en düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşların gündeminde ödeme takvimi yer alıyor. Peki, En düşük emekli maaş farkı takvimi belli oldu mu? En düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak? İşte mevcut resmi bilgiler ve 4A SSK ile 4B BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme tarihleri...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ FARKI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

En düşük emekli maaşına yapılan yüzde 17,76 oranındaki zam, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna karşın en düşük emekli maaş farkı takvimi belli oldu mu? sorusuna ilişkin hükümet tarafından yayımlanmış resmi bir ödeme takvimi bulunmuyor.

Mevcut bilgiler doğrultusunda, 3 bin 552 TL tutarındaki maaş farklarının hafta içinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ancak ödeme tarihine ilişkin resmi bir duyuru henüz yapılmadı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı zam farkı konusunda şu ana kadar açıklanan resmi bilgiler sınırlı durumda.

Yürürlüğe giren düzenleme sonrasında maaş farklarının ödenmesi beklenirken, hükümet tarafından kesin tarih içeren bir ödeme takvimi paylaşılmadı.

Mevcut bilgilere göre;

En düşük emekli maaşına ilişkin zam farkı ödemeleri için resmi takvim açıklanmadı.

3 bin 552 TL'lik fark ödemelerinin hafta içinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ödeme tarihine ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde süreç ilgili kurumlar tarafından duyurulacak.

4A SSK EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

4A (SSK) kapsamında emekli aylığı alan vatandaşların maaş ödemeleri tahsis numarasının son hanesine göre gerçekleştiriliyor.

Ödeme takvimi şu şekilde uygulanıyor:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar ayın 21'inde

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

BAĞKUR (4B) EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

BAĞ-KUR (4B) emeklilerinin aylıkları da tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen tarihlerde ödeniyor.

BAĞ-KUR emekli maaşı ödeme takvimi ise şu şekilde:

Tahsis numarasının son rakamı 5, 7 ve 9 olanlar ayın 25'inde

Tahsis numarasının son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sında

Tahsis numarasının son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde

Tahsis numarasının son rakamı 0 ve 2 olanlar ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

En düşük emekli maaşı zam farkına ilişkin resmi ödeme takvimi açıklandığında, ilgili kurumlar tarafından yapılacak duyurular doğrultusunda ödeme süreci netlik kazanacak. Bu kapsamda şu an için açıklanan bilgiler, yürürlüğe giren düzenleme ve mevcut resmi açıklamalarla sınırlı bulunuyor.