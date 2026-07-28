TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri süren kanun teklifinde en düşük emekli aylığını artıran madde kabul edildi. Kabul edilen düzenlemeye göre en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Peki, En düşük emekli maaşı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Detaylar...

TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin düzenlemede önemli bir aşama tamamlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülen kanun teklifinin en düşük emekli aylığını düzenleyen 18. maddesi kabul edildi.

Kabul edilen maddeye göre en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor. Ancak kanun teklifinin Genel Kurul'daki görüşmeleri devam ediyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için yalnızca ilgili maddenin kabul edilmesi yeterli değil. Kanun teklifinin tüm maddelerinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi, yasalaşması, Cumhurbaşkanı'nın onayından geçmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi gerekiyor.

TEMMUZ 2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen madde kapsamında en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarılması öngörülüyor.

Buna göre en düşük emekli aylığında 3 bin 552 TL artış yapılması planlanıyor.

Ancak söz konusu artış henüz yürürlüğe girmiş değil. Düzenlemenin uygulanabilmesi için kanun teklifinin yasalaşma sürecinin tamamlanması gerekiyor. Sürecin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak düzenleme yürürlüğe girecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Hayır. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı.

Şu aşamada yalnızca kanun teklifinin en düşük emekli aylığını artıran maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş durumda bulunuyor. Kanun teklifinin kalan maddelerinin de Genel Kurul'da kabul edilmesinin ardından yasa Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak.

Cumhurbaşkanı'nın onay sürecinin tamamlanmasının ardından düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek. Bu nedenle, şu an itibarıyla en düşük emekli aylığındaki yeni tutar fiilen uygulanmaya başlamış değil.

Bu kapsamda Temmuz 2026 dönemine ilişkin en düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL olarak uygulanabilmesi için yasal sürecin tamamlanması ve düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Mevcut durumda Resmi Gazete'de yayımlanmış bir düzenleme bulunmuyor.