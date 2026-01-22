SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren en düşük maaş artışına dair son gelişmeler kamuoyunda yakından izleniyor. TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının yükseltilmesini de kapsayan "Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Görüşmelerin sona ermesiyle birlikte, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasına yönelik düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği ve Meclis'ten geçip geçmediği soruları yeniden gündeme geldi. En düşük emekli maaşı Meclis'ten geçti mi, en düşük emekli maaşı 20 bin TL Resmi Gazete'de ne zaman yayınlanacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

En düşük emekli maaşına yönelik düzenlemenin ne zaman yasalaşacağı milyonlarca emekli tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığında artış öngören ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılmasını içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, önceki haftalarda en düşük emekli aylığının yükseltilmesini de kapsayan yaklaşık 13 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunmuştu. Ancak söz konusu teklif henüz yasalaşarak yürürlüğe girmiş değil. Düzenlemenin Meclis'ten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ilgilendiren maaş artışına ilişkin karar şu ana kadar Resmi Gazete'de yayımlanmadı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından yayımlanacak karar ile birlikte zamlı maaşlar resmen yürürlüğe girecek.

Meclis sürecinin sona ermesinin ardından, en düşük emekli maaşının 20 bin TL'ye çıkarılmasını öngören düzenlemenin bu hafta içinde Resmi Gazete'de yayımlanması beklentiler arasında yer alıyor. Gözler, yapılacak son oylama ve ardından gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.