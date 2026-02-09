En az nüfusu olan il hangisi seçildi? En düşük nüfusu olan il Bayburt mu, Bayburt'un nüfusu kaç?
TÜİK'in 2025 yılı nüfus verileri açıklandığında, dikkatler en az nüfusa sahip illere çevrildi. Peki, listenin en başında hangi il yer alıyor? Bayburt gerçekten Türkiye'nin en düşük nüfuslu ili mi? Nüfusu tam olarak kaç ve çevresindeki illerle kıyaslandığında ne gibi bir tablo ortaya çıkıyor? Bu veriler, ülkenin demografik yapısı hakkında merak edilen pek çok soruya yanıt arıyor. Peki, en az nüfusu olan il hangisi seçildi? En düşük nüfusu olan il Bayburt mu, Bayburt'un nüfusu kaç?
2025 yılına ait nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanırken, vatandaşların dikkatini özellikle en az nüfusa sahip iller çekti. Listenin başında hangi il yer alıyor? Bayburt gerçekten en düşük nüfusa sahip il olarak öne mi çıkıyor? Peki, nüfusu tam olarak kaç ve bu durum çevresindeki illerle kıyaslandığında nasıl bir tablo ortaya koyuyor? TÜİK'in açıkladığı rakamlar, Türkiye'nin demografik yapısı hakkında merak edilen pek çok soruya ışık tutuyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.
NÜFUSU EN AZ OLAN İL HANGİSİ SEÇİLDİ?
2025 verilerine göre nüfusu en az olan il Bayburt olarak belirlendi.
BAYBURT'UN NÜFUSU KAÇ?
Bayburt'un nüfusu 82.836 kişi olarak açıklandı.
TÜİK'İN 2025 VERİLERİ AÇIKLANDI MI?
Evet, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin nüfus verilerini açıkladı.
TÜİK'İN 2025 VERİ SONUÇLARI NEDİR?
Türkiye'nin toplam nüfusu: 86.092.168 kişi
Erkek nüfusu: 43.059.434 kişi
Kadın nüfusu: 43.032.734 kişi
- Nüfusun %50,02'si erkek, %49,98'i kadın
Nüfusu en az olan iller: Bayburt (82.836), Tunceli (85.083), Ardahan (90.392), Gümüşhane (138.807), Kilis (157.363)