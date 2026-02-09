En az nüfusu olan il hangisi seçildi? En düşük nüfusu olan il Bayburt mu, Bayburt'un nüfusu kaç?

2025 yılına ait nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanırken, vatandaşların dikkatini özellikle en az nüfusa sahip iller çekti. Listenin başında hangi il yer alıyor? Bayburt gerçekten en düşük nüfusa sahip il olarak öne mi çıkıyor? Peki, nüfusu tam olarak kaç ve bu durum çevresindeki illerle kıyaslandığında nasıl bir tablo ortaya koyuyor? TÜİK'in açıkladığı rakamlar, Türkiye'nin demografik yapısı hakkında merak edilen pek çok soruya ışık tutuyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

NÜFUSU EN AZ OLAN İL HANGİSİ SEÇİLDİ?

2025 verilerine göre nüfusu en az olan il Bayburt olarak belirlendi.

BAYBURT'UN NÜFUSU KAÇ?

Bayburt'un nüfusu 82.836 kişi olarak açıklandı.

TÜİK'İN 2025 VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

Evet, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin nüfus verilerini açıkladı.

TÜİK'İN 2025 VERİ SONUÇLARI NEDİR?

Türkiye'nin toplam nüfusu: 86.092.168 kişi

Erkek nüfusu: 43.059.434 kişi

Kadın nüfusu: 43.032.734 kişi

Nüfusun %50,02'si erkek, %49,98'i kadın

Nüfusu en az olan iller: Bayburt (82.836), Tunceli (85.083), Ardahan (90.392), Gümüşhane (138.807), Kilis (157.363)