Haberler

En az nüfusu olan il hangisi seçildi? En düşük nüfusu olan il Bayburt mu, Bayburt'un nüfusu kaç?

En az nüfusu olan il hangisi seçildi? En düşük nüfusu olan il Bayburt mu, Bayburt'un nüfusu kaç?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK'in 2025 yılı nüfus verileri açıklandığında, dikkatler en az nüfusa sahip illere çevrildi. Peki, listenin en başında hangi il yer alıyor? Bayburt gerçekten Türkiye'nin en düşük nüfuslu ili mi? Nüfusu tam olarak kaç ve çevresindeki illerle kıyaslandığında ne gibi bir tablo ortaya çıkıyor? Bu veriler, ülkenin demografik yapısı hakkında merak edilen pek çok soruya yanıt arıyor. Peki, en az nüfusu olan il hangisi seçildi? En düşük nüfusu olan il Bayburt mu, Bayburt'un nüfusu kaç?

2025 yılına ait nüfus verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanırken, vatandaşların dikkatini özellikle en az nüfusa sahip iller çekti. Listenin başında hangi il yer alıyor? Bayburt gerçekten en düşük nüfusa sahip il olarak öne mi çıkıyor? Peki, nüfusu tam olarak kaç ve bu durum çevresindeki illerle kıyaslandığında nasıl bir tablo ortaya koyuyor? TÜİK'in açıkladığı rakamlar, Türkiye'nin demografik yapısı hakkında merak edilen pek çok soruya ışık tutuyor. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

NÜFUSU EN AZ OLAN İL HANGİSİ SEÇİLDİ?

2025 verilerine göre nüfusu en az olan il Bayburt olarak belirlendi.

BAYBURT'UN NÜFUSU KAÇ?

Bayburt'un nüfusu 82.836 kişi olarak açıklandı.

En az nüfusu olan il hangisi seçildi? En düşük nüfusu olan il Bayburt mu, Bayburt'un nüfusu kaç?

TÜİK'İN 2025 VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

Evet, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ilişkin nüfus verilerini açıkladı.

TÜİK'İN 2025 VERİ SONUÇLARI NEDİR?

Türkiye'nin toplam nüfusu: 86.092.168 kişi

Erkek nüfusu: 43.059.434 kişi

Kadın nüfusu: 43.032.734 kişi

  • Nüfusun %50,02'si erkek, %49,98'i kadın

Nüfusu en az olan iller: Bayburt (82.836), Tunceli (85.083), Ardahan (90.392), Gümüşhane (138.807), Kilis (157.363)

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
Süper Lig devi ara transfer döneminde dünyada 4. oldu

Taraftarlar "Yok artık" diyor! Süper Lig devi dünyada 4. oldu
Herkes onu konuşuyor! 1.5 yıl sonra saçlarını kesebilir

Büyük konuşmanın bedelini yarın gece ödeyebilir
Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı

Sahilde kan donduran manzara! Yürürken fark edip telefona sarıldı
İngiltere'de Epstein depremi! Başbakanlık Genel Sekreteri görevinden istifa etti

Ülke şokta! Lağım patladı, kritik isim koltuğu bırakıp kaçtı
25. madde mi kullanılacak? Epstein dosyası Trump'ın uykularını kaçırdı

25. madde mi kullanılacak? Trump'ın uykularını kaçıran soru
Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin

Bir ayda ikinci alarm! Bakanlık uyardı: Tüketmeyin, iade edin