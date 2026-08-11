Emre Sertkaya'nın son hali: O Ses Türkiye Şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali nasıl?

2016 yılında O Ses Türkiye'de şampiyon olan Emre Sertkaya, yıllar sonra yaptığı sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Çocuğuna gitar çalarak şarkı söylediği anları takipçileriyle paylaşan Sertkaya'nın görüntüsü kısa sürede dikkat çekerken, özellikle kıyafet ve aksesuar tercihi sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına neden oldu. İşte O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya'nın son hali ve merak edilen detaylar...

EMRE SERTKAYA'NIN SON HALİ NASIL?

O Ses Türkiye şampiyonu Emre Sertkaya, yıllar sonra sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi. Çocuğuna gitar çalarak şarkı söylediği anları paylaşan Sertkaya'nın son hali ve tarzı dikkat çekti. Özellikle videosunda tercih ettiği askılı bluz, boynundaki ince ve altın sarısı kolye, küpe ve bilezikleri sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına neden oldu.

EMRE SERTKAYA KİMDİR?

Emre Sertkaya, 2016 yılında O Ses Türkiye yarışmasında elde ettiği şampiyonlukla tanınan şarkıcıdır. Sertkaya, yarışmanın finalinde Türkan Kürşad, Tankurt Manas ve Aziz Kartal ile mücadele ederek birinci oldu. Yarışmadaki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sertkaya, yıllar sonra sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.

EMRE SERTKAYA OLAYI NEDİR?

Emre Sertkaya'nın son dönemde gündeme gelmesinin nedeni, çocuğuna gitar çalarak şarkı söylediği anları sosyal medya hesabından paylaşması oldu. Ancak paylaşımda söylediği şarkıdan çok kıyafet ve aksesuar tercihleri konuşuldu. Askılı bluz, kolye, küpe ve bilezikleri dikkat çeken Sertkaya'nın paylaşımının ardından sosyal medya kullanıcılarından farklı yorumlar geldi. Bazı kullanıcılar Sertkaya'nın ev ortamındaki tercihinin doğal olduğunu savunurken, bazı kullanıcılar ise kıyafetini sert ifadelerle eleştirdi.