Eski milli futbolcu Emre Mor'un profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldığı açıklandı. Fenerbahçe'den Hollanda Eredivisie ekiplerinden NEC Nijmegen'e transfer olan 29 yaşındaki futbolcunun bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle sahalardan uzak kaldığı belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada Mor'un sağlığına odaklanmak istediği ifade edilirken, futbolcu da yaşadığı süreci kendi sözleriyle anlattı. Peki, Emre Mor futbolu bıraktı mı, neden bıraktı? Emre Mor'un hastalığı ne? Detaylar...

EMRE MOR FUTBOLU BIRAKTI MI?

Emre Mor, profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararı aldı. Hollanda temsilcisi NEC Nijmegen, 29 yaşındaki futbolcunun kariyerine geçici süreyle ara vererek sağlığına odaklanmak istediğini duyurdu.

Kulübün açıklamasında, Mor'un bu kararı sağlık durumunu önceliklendirmek amacıyla aldığı belirtildi. Dolayısıyla açıklanan karar, futbolculuk kariyerini kesin olarak sonlandırdığı anlamına gelmiyor. Emre Mor'un futbola ne zaman döneceğine ilişkin ise paylaşılan bilgilerde kesin bir tarih yer almadı.

EMRE MOR NEDEN FUTBOLU BIRAKTI?

Emre Mor'un profesyonel futbola geçici olarak ara verme kararının nedeni, son dönemde yaşadığı sağlık sorunları oldu. NEC Nijmegen'in açıklamasına göre futbolcu, sağlığına odaklanmak amacıyla kariyerine ara vermeyi tercih etti.

Mor, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştığını belirterek vücudunu dinlemesi ve sağlığına öncelik vermesi gereken bir noktaya geldiğini ifade etti. Futbolcu, bu nedenle profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşma ve kendisine odaklanma kararı aldığını söyledi.

EMRE MOR'UN HASTALIĞI NE?

Emre Mor'un yaşadığı sağlık sorunlarının tam olarak ne olduğu konusunda kulüp tarafından ayrıntılı bir hastalık veya teşhis açıklanmadı. Futbolcu, kendi açıklamasında son dönemde bazı sağlık sorunları yaşadığını belirtmekle yetindi.

Öte yandan Mor'un bir süredir kasık sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığı aktarıldı. Ancak profesyonel futbola ara verme kararının belirli bir hastalıkla bağlantılı olduğuna ilişkin açıklanmış bir teşhis bulunmuyor.

EMRE MOR'DAN FUTBOLA ARA VERME KARARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Emre Mor, NEC Nijmegen'in internet sitesine yaptığı açıklamada futbolun hayatındaki yerini ve aldığı kararı anlattı. Futbolcu, profesyonel futbolcu olmanın çocukluğundan beri en büyük hayali olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Küçüklüğümden beri tek bir hayalim vardı: profesyonel futbolcu olmak. Bu hayalimi gerçekleştirebilmek benim için her şey demek. Çok sevdiğim bu spor için her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak son zamanlarda bazı sağlık sorunlarıyla karşılaştım. Artık vücudumu dinlemem, sınırlarımı tanımam ve sağlığıma öncelik vermem gereken bir noktaya geldim. Bu nedenle, profesyonel futboldan geçici olarak uzaklaşma ve kendime odaklanma gibi zor bir karar aldım. Futbola olan sevgim asla değişmeyecek ve geleceğin benim için neler getirebileceği konusunda umudumu koruyorum.”

NEC NIJMEGEN TEKNİK DİREKTÖRÜ CARLOS AALBERS'TEN EMRE MOR AÇIKLAMASI

NEC Nijmegen Teknik Direktörü Carlos Aalbers da Emre Mor'un aldığı karara ilişkin değerlendirmede bulundu. Mor'un yetenekli bir futbolcu olduğunu belirten Aalbers, oyuncuya takımda kendisini gösterme fırsatı vermek amacıyla birlikte çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Aalbers, futbolcunun şu anda istediği performansı sergileyemeyeceğini kendilerine ilettiğini belirterek konuyu karşılıklı görüştüklerini ve iki taraf için de en uygun çözümün bu olduğuna karar verdiklerini söyledi. Teknik direktör, açıklamasında insan sağlığının her zaman öncelikli olduğunu vurgulayarak Emre Mor'a başarılar diledi.

EMRE MOR BU SEZON KAÇ MAÇTA OYNADI?

Emre Mor, NEC Nijmegen formasıyla bu sezon Eredivisie ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde toplam 7 karşılaşmada görev yaptı. 29 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Sağlık sorunları nedeniyle profesyonel futbol kariyerine geçici olarak ara verme kararı alan Mor'un futbola dönüşüne ilişkin ise henüz kesin bir tarih açıklanmadı.