Televizyon, sinema ve tiyatro dünyasının deneyimli isimlerinden Emre Kınay, başarılı kariyeri ve sahne performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Gündemde yer almasının ardından oyuncunun yaşamı ve sanat kariyeri yeniden araştırılmaya başlandı. Emre Kınay kimdir? Emre Kınay kaç yaşında, nereli? İşte Emre Kınay'ın biyografisi, eğitim hayatı, oyunculuk kariyeri ve rol aldığı yapımlara ilişkin merak edilen tüm detaylar...

EMRE KINAY KİMDİR?

Emre Kınay, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, tiyatro yönetmeni ve işletmecisidir. 5 Mart 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Kınay, sanat hayatına tiyatro ile başladı. Uzun yıllardır hem sahnede hem de televizyon ekranlarında yer alan başarılı oyuncu, özellikle rol aldığı diziler ve kurucusu olduğu tiyatroyla tanınıyor.

EMRE KINAY KAÇ YAŞINDA?

Emre Kınay, 5 Mart 1970 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 56 yaşındadır.

EMRE KINAY NERELİ?

Emre Kınay, İstanbul doğumludur. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından çeşitli tiyatrolarda oyunculuk yaptı ve daha sonra kendi tiyatrosunu kurarak sahne çalışmalarını sürdürdü.

EMRE KINAY'IN KARİYERİ

Emre Kınay, kariyerine tiyatro sahnesinde başladıktan sonra televizyon ve sinema projelerinde de önemli roller üstlendi. Kurucusu olduğu Duru Tiyatro ile birçok oyunun yönetmenliğini ve yapımcılığını gerçekleştirdi.

Televizyon kariyerinde özellikle Yılan Hikâyesi, Güneşi Beklerken, Sevda Kuşun Kanadında, Tozluyaka ve Bir Bulut Olsam gibi yapımlardaki performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Sinema alanında da birçok projede yer alan Kınay, oyunculuğunun yanı sıra tiyatro yönetmenliği ve eğitmenlik çalışmalarıyla da sanat hayatını sürdürmektedir. Uzun yıllara yayılan kariyeri boyunca hem tiyatro hem de ekran projelerinde aktif olarak yer alarak Türk sanat dünyasının tanınan isimlerinden biri olmuştur.