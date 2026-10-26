Emre Can İrkilmez kimdir? MasterChef'e veda eden yedek kadro aşçısı kaç yaşında?

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Masterchef Türkiye'de pazar akşamki eleme sekiz yarışmacıyla başladı ve sonunda tezgâhta yalnız Ayşe ile Emre Can İrkilmez kaldı. İkisinden de Danilo Zanna'nın ricottalı ıspanaklı crespellesini yeniden yapmaları istendi. Jüri Ayşe'yi yarışmada tuttu.

Böylece Emre, bu sezon yedekler arasından çıkıp girdiği ana kadroya veda etti.

EMRE CAN İRKİLMEZ ELENDİ Mİ?

Evet, Emre Can İrkilmez MasterChef Türkiye'nin 25 Ekim 2026'da TV8'de yayımlanan bölümünde elendi. Eleme potasında onunla birlikte Enes, Ayşe, Eyyüp Can, Nilay, Burçin, Tolgahan ve Hasan Alp vardı.

İlk aşamada yarışmacılardan siyah sarımsaklı bir tabak istendi ve Emre bu turu geçemedi. Son aşamaya kalan iki isimden biri oydu; crespelle tabaklarını tadan jüri kararını Ayşe'den yana verdi.

EMRE CAN İRKİLMEZ KİMDİR?

Emre Can İrkilmez, İstanbul'da yaşayan profesyonel bir aşçı ve MasterChef'ten önce yemek sektöründe çalışıyordu.

Yemek yapmayı ailesinden öğrendi. Kendi anlatımına göre ilk ustaları annesiyle babası, babaannesi, dedesi ve anneannesi oldu. MasterChef'e yaklaşık sekiz yıl başvurdu, 2026 sezonunda seçmeleri geçti.

EMRE CAN İRKİLMEZ KAÇ YAŞINDA?

Emre Can İrkilmez 33 yaşında. Yemeğe 10 yaşında ilgi duymaya başladığı için mutfakta 20 yılı aşkın bir geçmişi var.

EMRE CAN İRKİLMEZ NERELİ?

Emre Can İrkilmez aslen Bayburtlu. Şu an İstanbul'da yaşıyor.

EMRE CAN İRKİLMEZ ANA KADROYA NASIL GİRDİ?

Emre Can İrkilmez seçmelerde jürinin önüne analı kızlı ile çıktı ve Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ile Danilo Zanna'dan üç "evet" aldı. Buna rağmen ilk aşamada ana kadroya giremedi.

Yedekler arasında beklerken fırsat 18 Ağustos 2026'da geldi: Yedeklerin mücadelesinde ratatouille yapan Emre, rakiplerini geride bırakıp ana kadroya yükseldi. Bu sezon yedeklerden ana kadroya çıkan ikinci yarışmacıydı.

EMRE CAN İRKİLMEZ VEDA EDERKEN NE DEDİ?

Emre Can İrkilmez veda konuşmasında kendini elenmiş saymadığını, MasterChef okulundan "16. olarak mezun" olduğunu düşündüğünü söyledi. Tek bir pişmanlığı var. Yarışmadaki arkadaşı Recep'e verdiği sözü tutamadı.