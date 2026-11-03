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Emre Belözoğlu neden PFDK'ya sevk edildi? Emre Belözoğlu ne ceza alacak?

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Emre Belözoğlu neden PFDK'ya sevk edildi? Emre Belözoğlu ne ceza alacak?
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Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı belirtilen Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, deneyimli teknik adamı Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak disipline gönderdi. Gelişmenin ardından futbolseverler, Emre Belözoğlu'nun neden PFDK'ya sevk edildiğini ve ne ceza alacağını araştırıyor.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Kasımpaşa Beşiktaş maçının ardından düzenlenen basın toplantısında ve yayıncı kuruluşa verdiği demeçlerde kullandığı ifadeler, Belözoğlu'nun disipline sevk edilmesine neden oldu. Deneyimli çalıştırıcının alacağı ceza, PFDK'nın vereceği kararla önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. İşte Emre Belözoğlu'nun PFDK'ya sevkine dair ayrıntılar.

EMRE BELÖZOĞLU NEDEN PFDK'YA SEVK EDİLDİ?

Emre Belözoğlu, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. TFF Hukuk Müşavirliği, Belözoğlu'nun mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında ve yayıncı kuruluşa verdiği demeçlerdeki ifadelerini gerekçe göstererek deneyimli teknik adamı tedbirsiz olarak disipline gönderdi.

EMRE BELÖZOĞLU TEDBİRLİ Mİ?

Hayır, Emre Belözoğlu PFDK'ya tedbirsiz olarak sevk edildi. Bu nedenle deneyimli teknik adam, PFDK'nın kararı açıklanana kadar takımının başında görevine devam edebilecek.

EMRE BELÖZOĞLU NE CEZA ALACAK?

Emre Belözoğlu'nun alacağı ceza henüz belli değil. PFDK'nın vereceği karara göre deneyimli çalıştırıcıya para cezası ya da müsabakadan men cezası verilebilecek. Belözoğlu'nun alacağı cezanın önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

 

EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇE KARNESİ

İlk teknik direktörlük deneyimini Fenerbahçe'de yaşayan Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Belözoğlu, bu süreçte 2,30'luk puan ortalaması yakaladı.

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde şu takımları çalıştırdı:

Fenerbahçe

RAMS Başakşehir

MKE Ankaragücü

Antalyaspor

Kasımpaşa

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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