Emre Belözoğlu maaşı ne kadar? (Fenerbahçe)

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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu'nun alacağı ücret, sarı-lacivertli taraftarların merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Emre Belözoğlu maaşı ne kadar? Detaylar haberimizde.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇE MAAŞI NE KADAR?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun sarı-lacivertli kulüpten alacağı maaş henüz resmen açıklanmadı. Kulübün 3 Kasım 2026 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildiriminde Belözoğlu ile Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için anlaşmaya varıldığı duyurulurken, ücret bilgisine yer verilmedi. Bu nedenle Belözoğlu'nun Fenerbahçe'den aylık veya yıllık ne kadar kazanacağı konusunda doğrulanmış bir rakam bulunmuyor.

FENERBAHÇE, EMRE BELÖZOĞLU İLE NE ZAMAN ANLAŞTI?

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile teknik direktörlük görevi için 3 Kasım 2026 tarihinde anlaşmaya vardığını KAP üzerinden duyurdu. Kulübün resmi açıklamasında Belözoğlu'nun A takım teknik direktörlüğüne getirildiği belirtilirken, sözleşme süresi alanında da bir bilgi paylaşılmadı. Bazı basın kuruluşlarında anlaşmanın 1,5 yıllık olduğu yönünde haberler yer alsa da KAP bildiriminde sözleşme süresi açıkça belirtilmedi.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇE'DEKİ SÖZLEŞME DETAYLARI AÇIKLANDI MI?

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve kaptanı olan Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde de sarı-lacivertli takımda görev yapmıştı. 2026 yılında yeniden takımın başına getirilen 46 yaşındaki teknik adam, bu sezon Kasımpaşa'yı çalıştırıyordu. Fenerbahçe'nin resmi duyurusunda teknik direktörlük anlaşması doğrulanırken, Belözoğlu'nun maaşı ve sözleşmesinin mali şartları paylaşılmadı.