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Fenerbahçe'de uzun süredir devam eden teknik direktör arayışı sona erdi. Sarı-lacivertliler, kulübün efsane kaptanlarından Emre Belözoğlu ile anlaşarak takımı teslim etti. Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü mü oldu?

EMRE BELÖZOĞLU FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ OLDU?

Evet, Emre Belözoğlu Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Sarı-lacivertliler, Sergio Conceiçao ile yürütülen görüşmelerden sonuç alınamamasının ardından rotayı eski kaptanına çevirdi ve Emre Belözoğlu ile anlaştı. Fenerbahçe, Emre'nin göreve gelişini resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

FENERBAHÇE'NİN PAYLAŞIMI

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun göreve gelişini duyurduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak... Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir."

EMRE BELÖZOĞLU DAHA ÖNCE FENERBAHÇE'Yİ ÇALIŞTIRDI MI?

Emre Belözoğlu, ilk teknik direktörlük deneyimini Fenerbahçe'de yaşamıştı. Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2,30'luk puan ortalaması yakaladı. Emre, futbolculuk kariyerinde de uzun yıllar Fenerbahçe forması giymiş ve takımın kaptanlığını yapmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Emre Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerinde Fenerbahçe'nin ardından RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da görev yaptı. Geçen sezon küme düşme mücadelesi veren Kasımpaşa'yı ligde tutarak dikkat çeken Belözoğlu, bu sezon da lacivert-beyazlıları ligin ilk 10 haftasında 17 puanla 5. sıraya taşıdı.

EMRE BELÖZOĞLU PFDK'YA SEVK EDİLMİŞTİ

Emre Belözoğlu, Kasımpaşa'nın başında oynadığı son maçlardan Beşiktaş karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti. Belözoğlu'nun alacağı ceza, PFDK'nın vereceği kararla netlik kazanacak.

EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?

Emre Belözoğlu, 7 Eylül 1980'de İstanbul'da doğdu. Futbolculuk kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Emre, Galatasaray, Inter, Newcastle United, Fenerbahçe, Atletico Madrid ve Başakşehir formalarını giydi. Türkiye A Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Emre, 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden kadroda yer aldı. Futbolculuk kariyerini 2020 yılında Fenerbahçe'de noktalayan Emre Belözoğlu, ardından teknik direktörlük kariyerine başladı.