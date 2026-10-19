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Emrah Kozay, hukuk alanındaki mesleki çalışmalarının yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi'nde üstlendiği görevlerle siyaset hayatında yer aldı. 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Çukurova Belediye Başkanı seçilen Kozay, daha önce Adana İl Başkanlığı görevini de yürüttü. Peki, Emrah Kozay kimdir, hangi partiden? Emrah Kozay kaç yaşında, nereli, eşi kim? Detaylar...

EMRAH KOZAY KİMDİR?

1982 yılında Adana'da dünyaya gelen Emrah Kozay, Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra meslek hayatına avukat olarak devam etti. 2012 yılında Adana Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yapmaya başladı.

Siyasete 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde adım atan Kozay, parti teşkilatlarında farklı görevler üstlendi. İl ve ilçe delegeliği, il ve ilçe seçim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Kozay, CHP Adana İl Örgütü Seçim Koordinasyonunda da başkanlık dahil çeşitli sorumluluklar aldı.

Danışma Kurulu Başkanlığı ve üç dönem CHP Adana İl Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüten Kozay, partinin 35., 36. ve 37. Olağan Kurultaylarında kurultay delegesi olarak görev yaptı.

2018 yılında CHP Adana İl Başkanlığı görevine getirilen Kozay, 2019 yerel seçimlerinde Adana'daki ittifak çalışmalarının öncülüğünü üstlendi. Bu süreçte CHP, 25 yıl aradan sonra Adana Büyükşehir Belediyesi ile Ceyhan ve İmamoğlu ilçe belediyelerini kazandı.

İl başkanlığı görevinin ardından da siyasi çalışmalarını sürdüren Kozay, 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Çukurova Belediye Başkanı seçildi. 7 Ağustos'ta CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

EMRAH KOZAY HANGİ PARTİDEN?

Emrah Kozay, siyasi hayatına 2008 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başladı. Partide il ve ilçe teşkilatlarında çeşitli görevler üstlenen Kozay, 2018 yılında CHP Adana İl Başkanı oldu. 2024 yerel seçimlerinde de CHP'nin adayı olarak Çukurova Belediye Başkanı seçildi.

Kozay, 7 Ağustos'ta CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

EMRAH KOZAY KAÇ YAŞINDA?

1982 yılında dünyaya gelen Emrah Kozay, 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

EMRAH KOZAY NERELİ?

Emrah Kozay, Adana'da dünyaya geldi. Hukuk eğitiminin ardından mesleki çalışmalarını Adana Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaparak sürdürdü. Siyasi kariyerinde de Adana'da çeşitli parti görevlerinde bulundu ve 2024 yerel seçimlerinde Çukurova Belediye Başkanı seçildi.

EMRAH KOZAY EŞİ KİM?

Emrah Kozay'ın eşinin sosyal medya paylaşımlarından Tuğba Kozay olduğu anlaşılmaktadır.