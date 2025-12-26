Emrah Günaydı, gözaltına mı alındı? Emrah Günaydı neden gözaltına alındı?

Futbol dünyasında beklenmedik bir hareketlilik yaşanıyor. Emrah Günaydı'nın soruşturma kapsamında adı geçenler arasında yer alması, merak ve spekülasyonları artırdı. Gelişmeler, futbolseverler ve kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

EMRAH GÜNAYDI KİMDİR?

Emrah Günaydı, Türkiye'de futbol dünyasında tanınan isimlerden biridir. 2025 itibarıyla aktif olarak profesyonel futbolculuk kariyerini sürdürmekte olup, adı geçen yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde gündeme gelmiştir.

EMRAH GÜNAYDI GÖZALTINA MI ALINDI?

Emrah Günaydı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilen 29 kişi arasında yer almaktadır.

EMRAH GÜNAYDI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Emrah Günaydı, soruşturma kapsamında müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynamakla ilgili iddialar çerçevesinde şüpheli konumundadır.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen diğer isimler arasında futbolcular ve eski yöneticiler bulunmaktadır. Bazı öne çıkan isimler şunlardır:

Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekçi, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Mustafa Çeçenoğlu, Tufan Kelleci, Erden Timur, Figen Özkaya, Burak Söyleyen, Fatih Kulaksız, Ecem Alkaş, Ecrin Korkmaz, Esat Bilayak, Mirza Şerifoğlu, Enes Bartan, Hakan Çakır, Serhat Ölmez, Umut Esel, Buğra Cem İmamoğulları, Burcu Kurt.