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Emirhan Topçu hangi takımda oynuyor, Emirhan Topçu hangi takımlarda oynadı, Emirhan Topçu kimdir?

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Emirhan Topçu hangi takımda oynuyor, Emirhan Topçu hangi takımlarda oynadı, Emirhan Topçu kimdir?
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Belçika ve Fransa ile oynayacağı maçlar öncesinde açıklanan aday kadro, futbolseverlerin gündemine oturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 26 kişilik listesinde yer alan isimlerden biri de Emirhan Topçu oldu. Futbolseverler, Emirhan Topçu hakkında hangi takımda oynadığını, daha önce hangi kulüplerde forma giydiğini ve kim olduğunu araştırıyor.

Emirhan Topçu, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyiyor. Çaykur Rizespor altyapısından yetişen sol ayaklı stoper, 2024 yılında siyah beyazlı kulübe transfer oldu. İşte Emirhan Topçu hakkında merak edilen tüm detaylar.

EMİRHAN TOPÇU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Emirhan Topçu, Beşiktaş'ta oynuyor. Sol ayaklı savunmacı, 2 Ağustos 2024'te Çaykur Rizespor'dan Beşiktaş'a transfer oldu ve siyah beyazlı kulüple 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı.

EMİRHAN TOPÇU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola 2012 yılında Çaykur Rizespor altyapısında başlayan Emirhan Topçu, 2017'de yeşil mavili kulüple profesyonel sözleşme imzaladı. Kariyerinin ilk yıllarında kiralık olarak Bosna Hersek ekibi Çelik Zenica ve Menemen FK'da forma giyen Emirhan, ardından Çaykur Rizespor'a döndü. Rize ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken savunmacı, 2024 yılında Beşiktaş'a transfer oldu.

Emirhan Topçu futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Çaykur Rizespor (altyapı)

Çaykur Rizespor

Çelik Zenica (kiralık, 2020)

Menemen FK (kiralık, 2021)

Çaykur Rizespor

Beşiktaş (2024-)

EMİRHAN TOPÇU KİMDİR?

Emirhan Topçu, sol ayaklı bir stoper. Fiziksel gücü, ikili mücadelelerdeki başarısı ve sol ayağıyla yaptığı oyun kurulumlarıyla öne çıkıyor. Beşiktaş'taki performansıyla A Milli Takım'ın aday kadrosunda yer aldı.

EMİRHAN TOPÇU KAÇ YAŞINDA?

11 Ekim 2000 doğumlu olan Emirhan Topçu, 26 yaşında.

EMİRHAN TOPÇU NERELİ?

Emirhan Topçu, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu.

EMİRHAN TOPÇU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Emirhan Topçu, stoper mevkisinde görev yapıyor. Sol ayaklı olan savunmacı, gerektiğinde sol bek pozisyonunda da oynayabiliyor.

EMİRHAN TOPÇU MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Emirhan Topçu, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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