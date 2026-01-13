Oyuncu Oktay Kaynarca'nın yanı sıra Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya da gözaltına alındı. Ünlülerin gözaltına alınma gerekçesi ise soruşturma kapsamında ele alınan uyuşturucu iddialarıyla bağlantılı olarak ifade edildi. Emel Müftüoğlu neden gözaltına alındı?

EMEL MÜFTÜOĞLU GÖZALTINA ALINDI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ünlü isimlere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, Oktay Kaynarca'nın yanı sıra Emel Müftüoğlu, Neda Şahin, Ali Sert, Rabia Karataş ve Selen Çetinkaya gözaltına alındı.

OKTAY KAYNARCA'DAN İLK AÇIKLAMA

Gözaltında bulunan Oktay Kaynarca, yaptığı açıklamada, "Alnım açık, başım dik. Uyuşturucu ile mücadeleye destek veriyorum" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINDAKİLER SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Operasyon sonrası gözaltına alınan isimler, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, ekip aracından inerken basın mensupları tarafından görüntülendi.