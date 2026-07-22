Emekliye ÖTV'siz araç listesi 2026 (TAM LİSTE) Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı? Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi Meclis’ten geçti mi?

Emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç satın alma hakkı tanınmasını öngören teklif, 2026 yılında milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği düzenlemeler arasında yer alıyor. Kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşınmasının ardından düzenlemenin son durumu, yasalaşıp yasalaşmadığı ve hangi şartları içereceği kamuoyunda en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Peki emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi Meclis'ten geçti mi? Emeklilere ÖTV'siz araç çıkacak mı? İşte mevcut süreç ve kamuoyuna yansıyan bilgiler...

EMEKLİLERE ÖTV'SİZ ARAÇ ÇIKACAK MI?

Emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç satın alma hakkı tanınmasını öngören kanun teklifi, 2026 yılında TBMM gündemine taşınan düzenlemeler arasında yer alıyor.

Mevcut durumda teklifin yasalaştığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle emeklilere ÖTV muafiyeti sağlayacak herhangi bir uygulama henüz yürürlüğe girmiş değil.

Kamuoyunda yer alan bilgiler doğrultusunda düzenleme, kanun teklifi aşamasında takip edilmeye devam ediyor. Uygulamaya ilişkin kesin şartlar ve kapsam ise ancak resmi süreçlerin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ DÜZENLEMESİ MECLİS’TEN GEÇTİ Mİ?

Hayır. Mevcut durumda emeklilere ÖTV muafiyeti sağlayacak düzenlemenin TBMM'de yasalaştığına ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.

Teklif, Meclis gündemine taşınmış olmakla birlikte yürürlüğe giren bir kanun niteliği taşımıyor. Bu nedenle emeklilerin ÖTV muafiyeti kapsamında araç satın almasına imkan sağlayan aktif bir uygulama bulunmuyor.

Resmi süreç tamamlanmadan uygulanacak şartlar, kapsam ve hak sahipleri konusunda kesinleşmiş herhangi bir düzenleme de açıklanmış değil.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ LİSTESİ 2026 (TAM LİSTE)

Olası bir ÖTV muafiyeti veya vergi indirimi düzenlemesinde araç fiyat limiti uygulanması halinde belirli segmentte yer alan bazı modellerin kapsamda değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

Kamuoyuna yansıyan örnek modeller arasında şunlar yer alıyor:

Fiat Egea Sedan

Hyundai i20

Hyundai Bayon

Renault Clio

Renault Taliant

Toyota Corolla

Citroen C3

Opel Corsa

Kia Stonic

Dacia Sandero

Bu liste resmi olarak açıklanmış araç listesini ifade etmemektedir. Modeller, yalnızca fiyat limiti uygulanabilecek olası bir düzenleme senaryosuna göre kamuoyunda dile getirilen örnekler arasında yer almaktadır.

Olası şartlarda öne çıkan kriterler

Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmamakla birlikte kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:

Emekli statüsünde olmak,

Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,

Satın alınan aracı belirli süre satmamak,

Binek otomobil satın almak,

Ticari araçların kapsam dışında tutulması.

Tekliflerde ayrıca satın alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması şartının da değerlendirildiği belirtiliyor.

Düzenlemeye ilişkin nihai kapsam, şartlar ve uygulama esasları ise yalnızca resmi kanunlaşma sürecinin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.