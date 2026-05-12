Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?

Bayram hazırlıklarını sürdüren emekliler, maaşların erken ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. “Emekli maaşları bayramdan önce hesaplara geçecek mi?” sorusu gündemdeki yerini korurken, olası erken ödeme takvimiyle ilgili beklentiler de arttı.

EMEKLİ MAAŞLARI VE BAYRAM İKRAMİYELERİ İÇİN ÖDEME TAKVİMİ AÇIKLANDI

Emeklilerin merakla beklediği maaş ve bayram ikramiyesi ödeme tarihleri netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamaya göre, emekli maaşları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılacak. Bayram öncesi yapılacak bu ödemelerle milyonlarca emeklinin yüzü gülecek.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ 4 BİN TL OLARAK ÖDENECEK

Bakan Işıkhan daha önce yaptığı açıklamada Kurban Bayramı ikramiyelerinin bu yıl da 4 bin TL olarak ödeneceğini duyurmuştu. Emekliler, maaşlarıyla birlikte ikramiyelerini de aynı dönemde alacak. Ödemelerin bayram öncesinde tamamlanması planlanırken, sistemli bir takvimle hesaplara aktarım yapılacağı belirtildi.

4A (SSK) EMEKLİLERİ İÇİN ÖDEME TARİHLERİ

4A (SSK) kapsamında yer alan emeklilerin ödemeleri tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek. Buna göre;

Ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olan emekliler maaş ve ikramiyelerini normal ödeme günlerinde alacak.

Ödeme günü 23 ve 24 olan emeklilerin ödemeleri 21 Mayıs 2026 tarihinde yapılacak.

Ödeme günü 25 ve 26 olan emeklilerin ise maaş ve ikramiyeleri 22 Mayıs 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak.

4B (BAĞ-KUR) EMEKLİLERİNE ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur emeklileri için de ödeme planı belli oldu. Buna göre ödeme günü 25 ve 26 olan emekliler 21 Mayıs’ta, 27 ve 28 olan emekliler ise 22 Mayıs 2026 tarihinde maaş ve ikramiyelerini alacak.

4C (EMEKLİ SANDIĞI) ÖDEMELERİ 20 MAYIS’TA

Emekli Sandığı kapsamında yer alan vatandaşların Kurban Bayramı ikramiyeleri ve maaş ödemeleri 20 Mayıs 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Böylece tüm emekli gruplarının ödemelerinin bayram öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

BAYRAM ÖNCESİ TÜM ÖDEMELER TAMAMLANACAK

Açıklanan takvime göre, emeklilerin maaş ve bayram ikramiyeleri Kurban Bayramı öncesinde hesaplara geçmiş olacak. Milyonlarca emekli, belirlenen tarihlerde yapılacak ödemelerle birlikte bayram hazırlıklarını daha rahat yapabilecek.